Legalità, sicurezza e diritti di libertà: il Presidente del Consiglio provinciale di Frosinone al convegno dell’IIS di Pontecorvo. Presente Luciana Lamorgese

Un appuntamento atteso quello organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore di Pontecorvo, che ha ospitato il Convegno annuale in materia di legalità sul tema “Sicurezza e diritti di libertà”.

A portare i saluti istituzionali della Provincia di Frosinone e del Suo Presidente, Luca Di Stefano, è intervenuto il Presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini, che ha sottolineato l’importanza della presenza delle istituzioni in momenti di confronto e formazione così rilevanti per le nuove generazioni.

“È stato un grande onore partecipare a questo momento di riflessione collettiva sul significato profondo della legalità, della sicurezza e della libertà in una società democratica. Temi quanto mai attuali, che riguardano la vita di tutti noi, e che assumono un significato particolare quando sono trattati in una scuola, con gli studenti, i docenti e relatori di altissimo profilo”, ha dichiarato.

Un ringraziamento sentito è stato rivolto alla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Lucia Cipriano, per l’organizzazione impeccabile e la passione dimostrata nel rendere la scuola un presidio di cultura e legalità. Parole di stima anche per il sindaco, Anselmo Rotondo, gli autorevoli ospiti intervenuti: il Prof. Gerardo Villanacci e la Dott.ssa Luciana Lamorgese già ministro dell’interno, che hanno saputo trasmettere con chiarezza e profondità la complessità dei temi trattati che sono la Legalità, la Sicurezza ed il Diritto alla Libertà. Presenti anche il Prefetto di Frosinone, Ernesto Liguori, il Questore di Frosinone, Pietro Morelli al quale il Presidente Quadrini ha rivolto un plauso sentito per la loro attenzione a garantire la nostra sicurezza e tutte le autorità locali non per ultimo il Sindaco Anselmo Rotondo.

“ Siamo chiamati tutti, istituzioni, scuola e cittadini, a costruire una società più giusta, in cui la sicurezza non sia mai in contrasto con la libertà, ma la protegga e la garantisca” , ha concluso il Presidente del Consiglio provinciale, rilanciando l’impegno della Provincia di Frosinone nel sostenere iniziative come questa.