Legalità, Nicola Gratteri a Monte San Giovanni Campano

Monte San Giovanni Campano si prepara ad accogliere uno dei magistrati simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Domani, alle ore 21, in piazza Guglielmo Marconi, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri sarà ospite della Giornata della Legalità, iniziativa promossa dal Comune per sensibilizzare cittadini e giovani sui valori della giustizia, della responsabilità e dell’impegno civile. A moderare l’incontro sarà la giornalista Stefano Mensurati, che guiderà il confronto con il magistrato su temi di stretta attualità, dal contrasto alle mafie alla diffusione della cultura della legalità.L’evento rappresenta un’importante occasione di riflessione per l’intera comunità. La presenza di Gratteri, da anni in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, offrirà ai partecipanti una testimonianza autorevole sull’importanza del rispetto delle regole, della partecipazione civica e della difesa delle istituzioni democratiche.L’amministrazione comunale invita cittadini, associazioni e giovani a prendere parte alla serata, con l’obiettivo di trasformare questo appuntamento in un momento di crescita collettiva e di confronto sui valori fondamentali della convivenza civile.