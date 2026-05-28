Legalità in classe all’IIS Martino Filetico con i Carabinieri di Anagni

Lo scorso 25 maggio, presso l’aula magna dell’IIS Martino Filetico di Ferentino, si sono concluse le iniziative intraprese per il corrente anno scolastico nell’ambito dell’educazione alla legalità e alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolte agli studenti di tutte le classi dell’istituto.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Capitano Alessandro Dell’Otto della Compagnia dei Carabinieri di Anagni, dal Comandante Raffaele Alborino della locale Stazione dei Carabinieri di Ferentino e dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Sara Colatosti, ha visto la partecipazione degli studenti e delle studentesse dell’IIS Martino Filetico di Ferentino. Nel corso degli incontri, il capitano Dell’Otto ha richiamato l’attenzione sui sempre più frequenti episodi di cronaca che vedono coinvolti i minori, sottolineando che l’eliminazione del bullismo e del cyberbullismo è una responsabilità collettiva. Il cambiamento necessario cammina sulle gambe degli studenti, sono loro i veri artefici del futuro, chiamati a costruire tra i banchi e in rete una comunità scolastica fondata sull’empatia, sul rispetto e sull’inclusione. Gli studenti hanno partecipato con grande interesse, ponendo domande e confrontandosi direttamente con i rappresentanti delle forze dell’ordine in un clima di ascolto e profonda riflessione. L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo promosso in sinergia tra l’Arma dei Carabinieri di Anagni e dell’IIS Martino Filetico di Ferentino contro il Bullismo e Cyberbullismo, al fine di sensibilizzare i giovani ai temi della cittadinanza attiva e della cultura della legalità. Entrambe le istituzioni si confermano così realtà inclusive e attente al territorio, unite da una consolidata esperienza di progettualità rivolta a contrastare il disagio giovanile in tutte le sue forme.