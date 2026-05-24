Legalità in campo all’ITE Ceccano: studenti, docenti ed ex alunni uniti nel nome di Falcone e Borsellino

DI ELISA CELLI.

Ieri l’Istituto Tecnico Economico Ceccano è sceso in campo per la legalità, “120 minuti di regole, una vita di valori”. Lo stadio “Dante Popolla” ha ospitato il quadrangolare che ha visto protagonisti alunni, ex alunni, docenti e personale Ata pronti a giocare la partita della legalità. L’iniziativa, alla sua prima edizione, vuole essere un tributo agli eroi della lotta alla mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino i cui nomi campeggiano orgogliosamente sulle maglie delle quattro squadre coinvolte. Il Dirigente Scolastico Dott. Francesco Senatore, nel discorso di apertura, ha sottolineato il valore e l’impegno dei ragazzi dell’istituto nel voler dimostrare che la battaglia per la legalità si fa ricordando chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato, ma soprattutto essendo testimoni attivi di giustizia, rispetto e correttezza in campo e fuori dal campo. Sugli spalti non è mancato il tifo di alunni e docenti pronti a sostenere le squadre di amici e colleghi. Presenti alla manifestazione il responsabile nazionale dipartimento sport dell’AICS Filippo Tiberia, nonché fiduciario CONI del Comune di Ceccano, l’Assessore Francesco Ruggiero e la Consigliera Cristina Micheli. A torneo iniziato si è aggiunto anche il Sindaco Dott. Andrea Querqui a testimonianza della sensibilità e del supporto delle istituzioni all’ITE Ceccano che da decenni è un punto di riferimento per generazioni di giovani studenti. La competizione ha visto trionfare la squadra azzurra, ma a vincere è stata tutta la comunità scolastica unita in un evento che sembra destinato a diventare un appuntamento fisso anche negli anni a venire.