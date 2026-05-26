“Legalità in campo”: al Popolla di Ceccano il torneo che unisce sport, memoria e valori

Una giornata di sport, memoria e impegno civile. A Ceccano l’Istituto tecnico economico “ ha trasformato il calcio in un messaggio forte contro ogni forma di illegalità, dando vita al torneo “120 minuti di regole, una vita di valori”, dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Sul terreno dello stadio “Popolla” si sono sfidati studenti, ex alunni, docenti e personale Ata in un quadrangolare che ha messo al centro non soltanto il risultato sportivo, ma soprattutto il valore della legalità, del rispetto e della correttezza dentro e fuori dal campo.

Nel corso dell’iniziativa, il dirigente scolastico Francesco Senatore ha sottolineato l’importanza di educare le nuove generazioni attraverso esempi concreti, ricordando il sacrificio di Falcone e Borsellino come simbolo di coraggio e senso dello Stato.

Grande partecipazione anche sugli spalti, con studenti e docenti a sostenere le squadre in un clima di festa e condivisione. Presenti all’evento anche rappresentanti istituzionali e del mondo sportivo, tra cui il sindaco Andrea Querqui, a testimonianza del forte legame tra scuola, territorio e cultura della legalità.

Alla fine a vincere è stata la squadra azzurra, ma il successo più importante è stato quello dell’intera comunità scolastica, protagonista di una manifestazione destinata a diventare un appuntamento fisso per la città.