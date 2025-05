LEGALITÀ, BATTISTI (PD): CHIAREZZA SU OPERATO OSSERVATORIO LAZIO, REGIONE INDICHI AZIONI CONTRO MAFIE

“La lotta alla criminalità organizzata non può conoscere pause né ambiguità. Serve una strategia chiara, trasparente e costante, soprattutto in una regione complessa come il Lazio. Per questo ho depositato una interrogazione al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per conoscere le azioni di questa amministrazione sulla legalità”.

Così in una nota la Consigliera regionale del Partito Democratico, Sara Battisti.

“L’Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza, istituito e reso operativo durante la precedente legislatura, ha rappresentato un presidio fondamentale per il monitoraggio delle mafie nel nostro territorio, per il sostegno alle realtà locali impegnate nel riutilizzo dei beni confiscati e per la diffusione della cultura della legalità, soprattutto tra i giovani. In particolare: sono stati finanziati 78 progetti di ristrutturazione con contributi concessi a comuni e terzo settore. I beni confiscati gestiti direttamente dalla Regione e restituiti alle comunità locali sono stati 16. Spazi trasformati in luoghi di inclusione e cittadinanza attiva.

Dal 2022, però, non risultano pubblicati nuovi report ufficiali sull’andamento della criminalità organizzata nel Lazio: un vuoto informativo che indebolisce l’azione istituzionale e l’efficacia delle politiche di contrasto. La Regione deve chiarire se intende dare continuità al lavoro svolto finora: il progetto ‘Socrates’ ad esempio, annunciato dall’attuale Presidenza dell’Osservatorio e basato sull’uso dell’intelligenza artificiale, è rimasto lettera morta. È indispensabile sapere se e come si intende procedere. Non possiamo arretrare di un passo: è dovere delle istituzioni regionali garantire trasparenza, continuità e concretezza nell’impegno contro le mafie, mettendo in campo politiche efficaci e strumenti di conoscenza aggiornati”.