Lega, tutto esaurito anche a Ceprano per Mario Abbruzzese

Ospiti l’assessore regionale all’Urbanistica, Pasquale Ciacciarelli, la capo gruppo della Lega in Regione Lazio e candidata all’Europarlamento, Cartaginese, l’europarlamentare Cinzia Buonfrico, i consiglieri provinciali Andrea Amata e Luca Zaccari. A fare gli onori di casa Paolo Castaldi, consigliere comunale, Gianni Sorge e Luca D’Arpino dirigenti Lega.

“L’Europa deve amare e sostenere questi territori quanto li amiamo noi – ha esordito così Mario Abbruzzese nel suo intervento a Ceprano – L’UE non deve più rappresentare qualcosa di astratto e di distante ma deve essere un volano per ridare splendore e competitività alla nostra provincia e all’Italia Centrale.

A giorni uscirà il bando europeo per i giovani imprenditori in agricoltura, un’occasione per ridare vitalità alle nostre montagne e a un settore che rappresenta il 25% del nostro prodotto intorno lordo. Ed i produttori devono essere tutelati, non possono essere abbandonati contro la concorrenza sleale. Il Made in Italy deve essere difeso con le unghie e con i denti. Non è accettabile che i nostri agricoltori rispettino le regole e poi nel nostro paese arrivano prodotti non soggetti alle norme Ue. È giunto il momento di dire basta! Anche alla deriva ecologica con l’ennesima follia delle case green. L’Ue non può pensare di mettere le mani in tasca ai cittadini nel nome della furia Green che per raggiungere gli obiettivi nel 2033 potrebbe costare fino alle famiglie italiane fino a 55 mila euro. Una follia che non è tollerabile”.

COMUNICATO STAMPA