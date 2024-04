Lega, Mario Abbruzzese inaugura le sedi elettorali di Vallecorsa e Sora

Dopo i successi in provincia di Roma e in provincia di Latina è un importante convegno sull’Agricoltura in quel di Bruxelles, Mario Abbruzzese torna, si fa per dire, nella sua provincia di Frosinone per inaugurare due sedi elettorali nel giro di poche ore. Sabato 20 Aprile, infatti, alle ore 10 sarà a Vallecorsa e alle 12 a Sora per inaugurare le sue sedi elettorali alla presenza di amministratori e sostenitori dei due comuni. “L’Europa, nel suo cammino verso il futuro, – ha detto Mario Sbbruzzese – deve porre al centro delle proprie politiche e azioni il benessere e le esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Dobbiamo essere consapevoli delle sfide quotidiane che le persone e le imprese affrontano, e lavorare per creare un ambiente in cui ciascun individuo e ciascuna realtà economica possano prosperare e crescere. I parlamentari devono diventare dei veri e propri consiglieri comunali d’Europa, devono rappresentare le istanze e riuscire a far in modo che venga data attenzione e opportunità di sviluppo ai singoli territori”.“ L’Europa deve essere vicina, – ha concluso Mario Abbruzzese – ascoltare e comprendere le preoccupazioni e le necessità dei cittadini e delle imprese, e agire come un partner fidato, impegnato a sostenere e promuovere le opportunità per tutti. La solidarietà e la collaborazione sono valori fondamentali su cui costruire un’Europa inclusiva, che sia in grado di fornire un supporto solido e un orientamento positivo per i suoi abitanti e le sue realtà economiche”.

