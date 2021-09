Lega Latina, presentata la lista alle prossime comunali a sostegno di Zaccheo

La Lega di Latina ha presentato la sua lista che alle prossime comunali sosterrà il candidato a Sindaco del Centrodestra Vincenzo Zaccheo. Un lista fatta di giovani, di donne, di professionisti e di cittadini impegnati nel sociale e sul territorio, nei borghi e nelle periferie cittadine.Della lista fanno parte anche tre consiglieri comunali uscenti che confermano la grande forza attrattiva della Lega a Latina.«Nel nostro programma per la prossima amministrazione – spiega il Coordinatore Comunale Armando Valiani – punteremo su un comune più efficiente che sappia valorizzare il personale di Latina, su una viabilità cittadina che sia finalmente funzionale e collegata con le principali arterie nazionali, *a partire dalla Roma-Latina e dalla bretella Cisterna-Valmontone che vanno realizzate al più presto*. Particolare attenzione verrà prestata al progetto per il nuovo Ospedale. Latina e i suoi cittadini meritano cure di eccellenza in una struttura d’avanguardia e purtroppo il Santa Maria Goretti presenta tutta una serie di lacune che non possono essere sanate se non realizzando ex novo una nuova struttura.Valorizzazione dei rifiuti da considerare non più come un problema ma come una risorsa, cura del verde pubblico, decoro urbano e sicurezze nei quartieri, nei borghi, nelle periferie e in tutte quelle aree pubbliche che Coletta e Lbc hanno lasciato preda di degrado ed emarginazione saranno le nostre priorità per una città che possa finalmente voltare pagina rispetto a questi cinque anni bui e inconcludenti».

comunicato stampa