Lega, Ciacciarelli: “Giancarlo Baglione aderisce alla Lega, nominato responsabile provinciale dipartimento università e formazione”

Nuove adesioni per la Lega – Salvini Premier. Il partito di Matteo Salvini è in piena crescita sul territorio provinciale e sta attraendo figure di riferimento con competenze ed esperienze reciproche invidiabili.

Proprio in questi giorni, infatti, il coordinatore provinciale della Lega – Salvini Premier Nicola Ottaviani ha conferito l’incarico di responsabile del dipartimento Università e Formazione per la Provjncia di Frosinone al Dott. Giancarlo Baglione. “Con l’augurio di buon lavoro “, ha detto nella lettera inviata il deputato del “carroccio” al giovane imprenditore.

“Ringrazio sinceramente il coordinato provinciale Ottaviani e il responsabile organizzativo nonché assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, – ha detto Giancarlo Baglione – per la fiducia accordatami. Sono convinto di poter dare il mio contributo su delle tematiche, come quelle dell’Università e della formazione che riguardano da vicino i giovani e che possono essere da traino per lo sviluppo del nostro territorio. Insieme al partito sapremo creare nuovo entusiasmo e fiducia nella politica nella nostra provincia, ha concluso Baglione.

COMUNICATO STAMPA