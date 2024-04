Lega, ancora una sala gremita per Abbruzzese: “Grazie Alatri”

Grande successo di pubblico anche ad Alatri per il tour del candidato della Lega alle prossime elezioni europee, Mario Abbruzzese. A sostenere il già presidente del consiglio regionale, l’assessore regionale all’Urbanistica, Pasquale Ciacciarelli, il consigliere provinciale Andrea Amata, il vicesindaco del Comune di Alatri, Roberto Addesse, l’assessore Kristalia Rachele Papaevangeliu, i consiglieri comunali Giuseppe Pizzuti e Denise Zena e il segretario cittadino della Lega, Emanuele Palmisani. La tappa nella città dei Ciclopi è stato l’ennesimo abbraccio di amministratori e sostenitori ad Abbruzzese che ha già alle spalle incontri in città importanti della Provincia di Frosinone come Cassino, Sora, Ceprano eFrosinone con i giovani del Movimento Futura.

“La partecipazione e l’energia che abbiamo condiviso – ha detto Abbruzzese – sono il vero motore della nostra missione. Insieme stiamo costruendo qualcosa di grande. E che ha come obiettivo quello di costruire la nostra Europa dei territori. Un’Europa in grado di rivedere la PAC per tutelare maggiormente gli agricoltori e tutta la filiera agroalimentare della nostra nazione. Un’Ue che dica definitivamente basta alle carni sintetiche e alle farine di insetto. Dobbiamo bloccare questa deriva che potrebbe mettere in pericolo oltre che il made in Italy ma anche, e soprattutto la nostra salute. Abbiamo bisogno di un’Europa che sia vicina ai nostri Sindaci, ai nostri amministratori. Ne deve carpire i bisogni, le esigenze e le criticità che affrontano nel quotidiano, snellire l’eccessiva burocrazia e permettere a tutti di aver le stesse opportunità di crescita e di sviluppo”, ha concluso Mario Abbruzzese.

