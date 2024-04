Lega, anche Nettuno acclama Abbruzzese. Nuovo successo in provincia di Roma

Continua a mietere successi di pubblico e sostegno Mario Abbruzzese, candidato della Lega alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Italia Centrale. A Nettuno una nutrita schiera di sindaci, amministratori e cittadini ha accolto l’ex presidente del consiglio regionale presso il centro artistico il girasole. Ospiti il Geometra Renato Verniledella Lista Civica Anzio, l’Avv. Massimo Corsini rwppresentante di un’altra Lista Civica, il Sig. Ernesto Cassandra, Militante Lega Nettuno, il Prof. Enrico Fondi già Sindaco Rocca di Papa e l’On. Pasquale Ciacciarelli Assessore Regione Lazioall’Urbanistica, politiche del mare. “Un’altra tappa del tour “L’Europa dei Territori” ricco di spunti e passione. – ha detto Mario Abbruzzese – La vostra partecipazione entusiasta dimostra quanto teniamo ai nostri territori. Insieme, portiamo avanti la vostra voce in Europa. Un’Ue diversa, solidale che interviene sulle criticità e dà risposte concrete alle esigenze delle famiglie, dei giovani, delle famiglie. I parlamentari devono diventare dei veri e propri consiglieri comunali d’Europa, devono rappresentare le istanze dei cittadini e riuscire a far in modo che venga data attenzione e opportunità di sviluppo ai singoli territori. Vogliamo un’Europa dei valori – ha concluso Abbruzzese – che deve tutelare famiglie e le realtà produttive. Basta a provvedimenti che arrivano da derive ecologiste ed illogiche. Come la direttiva sulle case green”.

Comunicato stampa