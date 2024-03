Lega, Abbruzzese, prossima tappa Ceprano:” costruiamo l’Europa dei territori”

Si parlerà di Europa anche a Ceprano e di come riuscirla a rendere funzionale per i singoli territori. Per renderla alla portata delle esigenze dei sindaci, degli amministratori locali e, soprattutto dei cittadini. Dopo i successi di Ferentino a Cassino Mario Abbruzzese candidato della Lega alle prossime elezioni Europee di giugno chiama a raccolta tutti i suoi sostenitori della città fluviale, presso l’Hotel Villa Ida, martedì 26 marzo alle ore 18.30. Ospiti Nicola Ottaviani, deputato del Carroccio, l’assessore regionale all’Urbanistica, Pasquale Ciacciarelli, la capo gruppo della Lega in Regione Lazio e candidata all’Europarlamento, Laura Caltagirone, l’europarlamentare Cinzia Buonfrico, i consiglieri provinciali Andrea Amata e Luca Zaccari. A fare gli onori di casa Paolo Castaldi, consigliere comunale e Gianni Sorge dirigente Lega. “Stiamo raccogliendo le istanze della provincia di Frosinone e di tutte le regioni della circoscrizione Italia Centrale per costruire l’Europa dei territori. – ha detto Mario Abbruzzese – Un’Ue che sempre più vicina alle criticità e ai processi di sviluppo che collabori con le istituzioni locali per innovare e far crescere. Un’Ue con un’identità precisa, trasparente e coerente, non vittima degli inciuci tra PPE e PSE. È essenziale ricordare che il cuore dell’Europa non risiede solamente nelle sue istituzioni, ma anche nelle identità, nei territori e nelle comunità. Dobbiamo difendere il nostro comparto agro-alimentare che vale il 25% del nostro prodotto interno lordo. Un sistema produttivo che deve essere valorizzato e tutelato. Sì dunque all’innovazione, alla governance del green deal, ma con un’occhio di riguardo per chi produce e genera ricchezza nel settore dell’agricoltura. La Lega vuole difendere inoltre tutti i cittadini dalla nuova ecofollia dell’Ue. Ovvero quella delle case green: va bene l’efficientento energetico ma non sulla pelle dei nostri cittadini che dovranno farsi carico di esborsi ingenti per ottemperare agli obblighi di legge”.

