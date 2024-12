L’economia sociale come pilastro del rilancio. La UAI al convegno AGCI tenutosi a Frosinone

Economia sociale, sostenibilità, cooperazione. Temi cari all’Unione Artigiani Italiani che sono stati affrontati nel corso del convegno organizzato dalla AGCI Lazio, Associazione Generale Cooperative Italiane, al quale la UAI ha portato il proprio contributo.

Nel corso del suo intervento, il Presidente Gabriele Tullio ha sottolineato: “Gli artigiani e le cooperative hanno in comune il fatto di essere legati al territorio. Sono quelle aziende che non delocalizzano, in cui l’elemento umano e la manodopera contano, dove i soci lavorano in prima persona dentro le loro aziende. L’artigiano, nel suo lavoro, mantiene un rapporto familiare con i propri dipendenti, non c’è la figura del capo, ma si lavora tutti in sinergia e spesso si creano amicizie che restano nel tempo. Tutto il contrario di quanto accade nella grande industria, dove i profitti non vengono reinvestiti sui territori e vengono premiate gestioni scellerate. Quindi ben vengano le cooperative, gli artigiani e tutte quelle strutture che reinvestono gli utili creando occupazione e benessere per le collettività“.

L’appuntamento di Frosinone al quale hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni locali, dell’università, delle associazioni datoriali e delle cooperative, ha rappresentato un momento di confronto costruttivo sul futuro dell’economia locale e nazionale.

Correlati