“Le Vie di Sora. Saggio di socio toponomastica urbana”, mercoledì 14 maggio la presentazione

Mercoledì 14 maggio 2025, alle ore 11.00, si terrà a Sora, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, la presentazione della ricerca del prof. Lucio Meglio “Le Vie di Sora. Saggio di socio toponomastica urbana” pubblicata all’interno di un numero speciale della Rivista scientifica “Annali di Storia Sociale ed Ecclesiastica” – Edizioni Università di Cassino, al quale il Comune di Sora ha concesso il patrocinio onorifico.

Con un libro sulla toponomastica di Sora Lucio Meglio, professore associato di Sociologia -Unicas, ha voluto offrire un viaggio avvincente attraverso la storia, la cultura e l’identità della città volsca. Con il suo patrimonio urbanistico e architettonico, Sora è uno scrigno millenario di storie e significati racchiusi nei nomi delle sue vie, viali, larghi, piazze e vicoli.

Attraverso un’approfondita indagine condotta secondo il metodo della ricerca toponomastica, è stato portato a termine un meticoloso censimento che ha interessato ben 297 arterie viarie. Tale ricognizione ha permesso di delineare con chiarezza le diverse categorie onomastiche che caratterizzano il tessuto urbano: si annoverano così gli antroponimi, evocativi di figure storiche o personalità di rilievo; i microtoponimi, spesso ancorati a specificità locali o a caratteristiche puntuali del territorio; gli agiotoponimi, testimonianza di una devozione popolare attraverso l’intitolazione a santi e figure sacre; i geotoponimi, che rimandano alle peculiarità geologiche e morfologiche del suolo; gli zootoponimi, derivanti dalla presenza o dal ricordo di specie animali legate al mondo pastorale; gli idronimi, legati alla presenza di corsi d’acqua, fiumi o sorgenti; gli oronimi, che designano rilievi montuosi o collinari e infine, un eterogeneo insieme di altre forme odonomastiche che arricchiscono ulteriormente il panorama dei nomi delle vie.

Per quanto concerne gli antroponimi, si è ritenuto opportuno corredare ciascuna denominazione con brevi ma significative note biografiche, al fine di contestualizzare la figura a cui la via è dedicata e di preservarne la memoria. Parallelamente, per le altre stratificazioni toponomastiche, si è proceduto a un’accurata disamina etimologica, presentando i relativi significati intrinseci e le loro possibili origini. A completamento di questa analisi, l’intero lavoro è introdotto da una premessa storica che ripercorre le vicissitudini delle denominazioni viarie nel corso del tempo, evidenziando i cambiamenti intervenuti e fornendo un puntuale riferimento alle delibere amministrative che ne hanno sancito le nuove intitolazioni. Un apparato fotografico d’epoca, infine, correda l’indagine, offrendo una suggestiva testimonianza visiva dell’evoluzione urbana e delle sue antiche denominazioni. Ad aprire il volume sono le prefazioni del sindaco di Sora, del consigliere delegato alla toponomastica e di Bruno La Pietra.

La ricerca, realizzata in collaborazione con Vincenzo Alonzi, cultore di storia patria, è stata parte integrante di un progetto formativo realizzato con una classe del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Sora. In due incontri, organizzati dalla prof.ssa Stefania Martini, alle studentesse ed agli studenti il prof. Meglio ha illustrato il significato della toponomastica come scienza e la storia dei cambiamenti delle denominazioni stradali di Sora.

Al convegno di presentazione parteciperanno il Sindaco di Sora Luca Di Stefano, il Consigliere con delega alla toponomastica Francesco Monorchio, il quale ha accolto fin da subito con entusiasmo l’iniziativa, la prof.ssa Stefania Martini con la classe interessata al progetto e i rappresentati delle Forze dell’Ordine cittadine. A moderare l’incontro Ilaria Paolisso, addetto stampa del Comune di Sora.

Il testo, fuori commercio e stampato in copie limitate, sarà consegnato alle sole Istituzioni, Forze dell’Ordine, Scuole, Biblioteche e Circoli culturali locali.

Lo studio si configura come un’illuminante esplorazione nel cuore dell’onomastica sorana, disvelando come essa trascenda la mera funzione di etichettatura viaria per rivelarsi un autentico e vivido racconto di un’eredità civica stratificata nel tempo. Attraverso l’analisi dei nomi delle sue strade e piazze, si potrà cogliere la risonanza di antiche tradizioni, il fascino di leggende tramandate oralmente di generazione in generazione e la pregnante essenza di un’identità collettiva profondamente radicata nel territorio.