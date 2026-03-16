Le under 13 Eagles Terze in campionato

Le aquilotte della Eagles vincono al Tie-Break e si aggiudicano il pass per la fase regionale; è festa grande tra le piccole rossoblù!

Il giovanissimo team di coach Battiati acquisisce così di diritto la possibilità di andarsi a scontrare contro le corazzate pari età che negli altri campionati territoriali si sono aggiudicate il campionato.

Nonostante l’emozione dovuta alla prima finale in carriera, capitan Mastropietro e compagne partono forte e conquistano il primo set, cedono il secondo e la spuntano nel set decisivo malgrado una prestazione forse un po’ sottotono rispetto al percorso fatto durante la stagione.

Come si dice però quando si parla di finali, l’importante non è giocare bene, ma vincere, e così è stato…

L’inizio del match, per le ceccanesi, vede schierato il sestetto base, con Pisa e Aversa alzatrici/opposte, Mastropietro e Bravo ricettrici, De Santis e Querqui centrali.

L’emozione la fa da padrona da entrambi i lati della rete e fino a metà del punteggio le due squadre viaggiano a braccetto senza mai staccarsi; sarà un turno al servizio della più piccola della Eagles, la De Santis, che consentirà alla propria squadra di mettere la freccia e fare l’allungo decisivo. Il punteggio di 25-17 conduce al cambio di campo!

Tra le due squadre pare ci sia un bel gap in favore della Eagles ma a quest’età l’inesperienza la fa da padrona ed è tutto perennemente in bilico; nel secondo parziale, infatti, la Dea sta a guardare i tanti errori compiuti in ricezione dalle avversarie e, nonostante i due cambi operati da coach Battiati (Aghitini su Bravo e Ciotoli su De Santis) il parziale è compromesso. Si va al Tie break ed è tutto riaperto.

Nel terzo e ultimo set l’andamento è in pratica fotocopia del primo; regna l’equilibrio fino al 10-10, quando un turno al servizio porta la Eagles in vantaggio di 5 punti che saranno anche incrementati nel corso degli scambi successivi.

La Dea è in balia di Pisa e compagne e si va verso il finale di gara con le rossoblù decisamente in vantaggio; un errore banale delle colleferrine decreta la vittoria e il conseguente Terzo Posto per la Eagles!

A fine gara, in attesa delle premiazioni, tra i meritati festeggiamenti, è coach Battiati a raccontarci le proprie sensazioni:” Sono contenta della vittoria nonostante le difficoltà che abbiamo avuto nel corso della gara. Abbiamo avuto un’ottima reazione dopo aver perso il secondo ed è stato forse l’aspetto migliore del match di oggi. Le ragazze erano molto tese e il loro nervosismo un po’ ha compromesso la prestazione ma ci può stare visto che era la nostra prima finale. Nonostante ciò comunque siamo state in grado di organizzarci in base a quanto mostrato dall’avversario e a prendere le dovute contromisure. Anche al tie-break siamo partite contratte ma a metà set ha prevalso la nostra organizzazione di gioco che alla fine ci ha giustamente premiate. Sarebbe stato un vero peccato perdere oggi proprio perché ci trovavamo contro un avversario decisamente alla nostra portata. Tecnicamente abbiamo mostrato dei notevoli progressi anche se poi abbiamo fatto qualche errore di troppo. Il lavoro fatto quest’anno si è visto soprattutto in quelle ragazze che fanno parte anche del gruppo dell’under 16; Querqui, Mastropietro e Ciotoli su tutte credo che oggi abbiano fatto la differenza. La prima, Maria, in attacco è stata disciplinata ed ha capitalizzato tantissimo; è stata soprattutto brava nello scegliere quando forzare e quando invece giocare d’astuzia. Arianna e Arianna (omonime…) invece in ricezione sono state precisissime e ci hanno dato un’ottima stabilità in seconda linea. Ora ci prepariamo per la fase regionale; sicuramente ci confronteremo con squadre attrezzate e forti, avendo esse vinto i loro gironi. Questa è un’ottima occasione sia per me che per le ragazze per avere degli spunti su cui lavorare e avere ancora più chiari gli obiettivi che dobbiamo porci a livello tecnico e tattico. Non vediamo l’ora…!”

Eagles Volley Ceccano-Dea Volley:2-1 (25-17/20-25/25-18)