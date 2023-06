‘Le Tre Valli ProSora2’: prima edizione del premio teatrale “Bruno Sardellitti”

Ieri, 31 maggio, si è conclusa la prima edizione del premio teatrale “Bruno Sardellitti”, organizzata dalla associazione turistica “Le Tre Valli ProSora2”, in collaborazione con la compagnia teatrale “Riccardo Gulia” e patrocinata dal Comune di Sora e dalla Provincia di Frosinone.

Conclusa la rassegna già ne sentiamo nostalgia! Ogni sera è stato un incontro con una compagnia diversa, tutte animate dal sacro fuoco del teatro. Tutti e tre gli spettacoli hanno raggiunto ottimi livelli di prestazione. Sia i bambini che i ragazzi hanno dimostrato grande impegno, grande entusiasmo, grandi capacità di recitazione e grandi performance nelle coreografie di gruppo e nelle interpretazioni canore.

Sono stati tre spettacoli di grande qualità e partecipazione di pubblico, anzi la presenza delle persone è cresciuta tanto, che nella sala le poltroncine erano completamente occupate e molti hanno assistito in piedi.

Il pubblico ha risposto con grandi acclamazioni. Encomiabile è stata l’opera di tutte le insegnanti che hanno curato con amore e passione le prestazioni degli alunni. Tutto è stato eseguito con grande professionalità e competenza.

Approfitto per ringraziare a nome mio e di tutta l’associazione, le insegnanti e i loro collaboratori per l’impegno e l’ottimo lavoro svolto. Rappresentano un gruppo molto professionale, solido, competente, affiatato e collaborativo. I risultati sono stati eccezionali: i protagonisti hanno interpretato i loro ruoli con maestria, catturando l’attenzione e riscuotendo continui applausi da parte di tutto il pubblico presente. Il nostro territorio è veramente ricco di validissime insegnati e di alunni molto promettenti.

Non dimentichiamo mai che la scuola è un punto di partenza e di riferimento per i nostri ragazzi e per le famiglie. Tutto quanto viene insegnato e appreso permetterà ai nostri futuri cittadini di potersi affermare in ambito familiare, sociale e lavorativo. La scuola è un fondamentale strumento di rilancio del territorio in quanto è lì che si originano i cittadini che verranno. Attraverso un cammino lungo e impegnativo, ma ricco di soddisfazioni, essi avranno quel bagaglio culturale e civico essenziale per la rinascita della nostra Terra.

Riteniamo che il progetto sia una precisa espressione delle intenzioni e finalità che la nostra Associazione si propone di raggiungere: creare una rete territoriale con altri comuni, province e regioni, attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni, scuole, parti sociali, mondo imprenditoriale, mondo associazionistico.

In particolare, c’è la necessità di realizzare un teatro polivalente a valenza intercomunale per restituire a Sora quella centralità territoriale che gli compete. Si tratta di un percorso collaborativo orientato alla valorizzazione e il recupero della cultura, delle tradizioni, dei valori e dei personaggi che hanno dato lustro al nostro territorio. E’ necessario rilanciarne la attrattiva sia sotto il profilo culturale che turistico, questo anche attraverso un’attenta opera di promozione territoriale.

“Le Tre Valli” Il Presidente Giovanni Enrico Celli Catarinelli

