LE PREMIAZIONI DELL’EUROPEO VINTAGE IN GERMANIA. A Kirchweidach (GER) presente anche il Techno Racing Team

Si svolgerà sabato 17 gennaio p.v. nella cittadina tedesca di Kirchweidach, la cerimonia di premiazione dell’European Hill Climb Championship (EVHCC). Presente anche il Techno Racing Team (TRT) di Isola del Liri, con il pilota Williams Alonzi (Willy). Il pilota ciociaro, nella stagione agonistica 2025, nonostante le due vittorie in Austria (Landshaag e Julbach) e quella in Germania (Luckendorf), non è riuscito a bissare il titolo conquistato nel 2024. Paradossalmente le gare che hanno compromesso la classifica finale, sono state quelle italiane : Spoleto dove è incappato in una caduta in manche uno e non è partito in manche due, e Volterra dove ha chiuso 3° in manche uno e 2° in manche due, con la conseguenza che la vittoria finale è andata all’austriaco Roman Winklmuller. Willy che nella stagione 2025, ha gareggiato con una Suzuki GSXR 750, ci tiene a ringraziare tutti gli sponsor che lo hanno sostenuto nel corso della stagione europea. Restando in tema di sponsor, il TRT, annuncia di aver rinnovato anche per la stagione 2026, l’accordo di sponsorizzazione con l’Oleificio Vitale ubicato nel comune di Balestrate in provincia di Palermo. Alla cerimonia di premiazione a Kirchweidach, sarà presente sicuramente il delegato FIM Europe il tedesco Andre Hermann, mentre non è ancora confermata la presenza del Presidente della commissione FIM Europe Vintage il portoghese Josè Campos Costa. Per quanto riguarda i programmi agonistici 2026, il TRT sarà ancora presente al nastro di partenza dell’European Vintage Hill Climb Championship, con il pilota Willy, con il chiaro intento di riconquistare il titolo continentale e proprio a tal proposito il TRT sta lavorando (motore e ciclistica) sulla Suzuki del pilota ciociaro al fine di avere per la prossima stagione una moto ancora più performante.

