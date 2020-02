Le precisazioni della redazione riguardante l’articolo “Regione, sanità: esami tac e risonanze magnetiche gratis per gli immigrati. Nuova proposta del M5S ?”

In merito alla notizia pubblicata in data 15.02.2020 dal titolo Regione, sanità: esami tac e risonanze magnetiche gratis per gli immigrati. Nuova proposta del M5S ?. abbbiamo ascoltato telefonicamente il consigliere regionale del M5S Loreto Marcelli, che ha smentito categoricamente l’articolo da noi pubblicato e che la notizia era priva di ogni fondamento riguardante la sua persona.Ce ne scusiamo con il diretto interessato.

L’editore Augusto D’Ambrogio

Correlati