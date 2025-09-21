Le porte dell’inferno si apriranno su Gaza”: la minaccia del ministro israeliano diventa realtà quotidiana

Quando il ministro della Difesa israeliano ha dichiarato che «le porte dell’inferno si apriranno su Gaza», non era una semplice metafora. Le sue parole hanno assunto il peso di una minaccia concreta, tradotta in una quotidianità di bombardamenti incessanti, palazzi residenziali rasi al suolo e quartieri cancellati dalle mappe.

Secondo le ultime stime, decine di migliaia di famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, trasformate in macerie nel giro di pochi minuti. Interi grattacieli sono crollati dopo i raid aerei, mentre i sopravvissuti scavano a mani nude alla ricerca di parenti, spesso invano. Nei campi profughi e nelle scuole improvvisate come rifugi, la popolazione civile vive tra paura e precarietà, senza acqua potabile né elettricità stabile.

Il bilancio umano continua a crescere. Fonti mediche locali parlano di centinaia di morti e migliaia di feriti nelle ultime settimane, in gran parte donne e bambini. L’ospedale di Gaza City, già sovraccarico, denuncia carenza di medicinali e personale, mentre l’Organizzazione mondiale della sanità avverte di una “catastrofe sanitaria imminente”.

Sul piano internazionale, le reazioni non si sono fatte attendere. Le Nazioni Unite hanno chiesto “un cessate il fuoco immediato e duraturo”, mentre diverse ONG hanno denunciato possibili violazioni del diritto internazionale umanitario. Tuttavia, dai governi occidentali arrivano posizioni contrastanti: alcuni invitano alla moderazione, altri ribadiscono il diritto di Israele a difendersi.

In questo scenario, le parole del ministro israeliano non suonano più come un avvertimento ma come la cronaca fedele di quanto sta accadendo. Gaza appare oggi come un inferno aperto, dove la popolazione civile paga il prezzo più alto di una guerra che sembra non avere vie d’uscita.

