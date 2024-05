Le parole del Presidente della Provincia Luca Di Stefano sulla Giornata della Legalità

Oggi celebriamo La Giornata della Legalità e il 32º anniversario della strage di Capaci, un evento che ha segnato profondamente la storia del nostro Paese. In questo giorno, commemoriamo non solo la tragica perdita del magistrato Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta, ma anche rinnoviamo il nostro impegno per la legalità, la giustizia e la lotta contro la criminalità organizzata. La strage di Capaci è un simbolo della coraggiosa opera di Falcone e del suo impegno contro la mafia. È anche un monito contro il potere oscuro della criminalità e un richiamo all’importanza di difendere la legalità, la trasparenza e i valori democratici. Ricordare questo tragico evento ci spinge a riaffermare il nostro impegno a favore della giustizia e della coesione sociale. È un richiamo alla responsabilità di ciascuno di noi nel costruire una società fondata sui principi di onestà, solidarietà e rispetto reciproco. Luca Di Stefano – Presidente della Provincia di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio

Correlati