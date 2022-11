“Le nuove sfide contro l’Hiv”, Collettivo Ugualmente e Asl insieme per un la prevenzione

La prevenzione passa per la consapevolezza. Con questo intento il Collettivo Ugualmente di Frosinone, in collaborazione con l’Asl di Frosinone, ha organizzato per oggi 26 novembre il convegno “Le nuove sfide contro l’Hiv – Dalla prevenzione alla consapevolezza”. L’appuntamento è previsto a partire dalle 16 presso il Centro servizi del volontariato in via Pierluigi Da Palestrina a Frosinone.

Particolarmente ampio il programma della giornata che prevede l’inizio con la presentazione e la compilazione dei questionari di conoscenza su Hiv e altre infezioni sessualmente trasmissibili. Inoltre si saranno gli interventi della dottorezza Enza Anzalone in merito ai “fondamentali per conoscere e contrastare Hiv e altri Ist”, della dottoressa Ilaria uccella su “I parametri da considerare per valutare l’efficacia della gestione di Hiv e delle altre Ist”, di Stefano Bonvissuto sullo “stigma della comunità gay, la discriminazione delle persone sieropositive e il supporto delle associazioni nell’informazione e nella prevenzione”, della sociologa e assistente sociale Sevi Michaela su “La violenza sulle donne: il ruolo dei centri antiviolenza”, di Patrizia Baglione che eseguirà delle letture di brano tratto dal libro “Febbre” di Johnatan Bazzi. Alle 18 ci sarà la tavola rotonda “Quali interventi di prevenzione da implementare, aspetti sociali e riduzione dello stigma”.

“Si tratta di un appuntamento molto importante – ha affermato il Presidente del Collettivo Ugualmente Stefano Bonvissuto – La prevenzione passa attraverso la consapevolezza e appuntamenti come questi sono fondamentali per raccontare nel dettaglio la lotta contro l’Hiv, ma anche far capire l’importanza della prevenzione. Organizzare questo incontro in collaborazione con l’Azienda sanitaria locale assume un valore aggiunto perché conferisce una valenza scientifica a un incontro che ha come obiettivo proprio quello di informare e di abbattere anche dei tabù che, purtroppo, ancora oggi esistono”.

COMUNICATO STAMPA

