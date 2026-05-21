LE FARMACIE DIVENTANO VERI PRESIDI SANITARI, APPROVATO L’ACCORDO INTEGRATIVO CON FEDERFARMA E ASSOFARM

Elettrocardiogramma, Holter cardiaco e pressorio, Telemedicina, screening preventivi e vaccinazioni: nel Lazio le farmacie diventano veri e propri centri polifunzionali di prossimità in grado di fornire prestazioni e servizi sanitari al cittadino.

La Giunta regionale del Lazio, su proposta del presidente Francesco Rocca e grazie all’intesa raggiunta con Federfarma, Assofarm e le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo collettivo nazionale, ha infatti approvato lo schema di Accordo Integrativo Regionale che fornisce alle farmacie – dopo un primo periodo di sperimentazione – una cornice normativa chiara per poter svolgere e rendicontare al meglio i nuovi servizi.

«Con questo accordo compiamo un passo concreto verso una sanità sempre più vicina ai cittadini. Le farmacie del Lazio rafforzano il loro ruolo di presidi sanitari territoriali, diventando punti di riferimento non solo per l’accesso al farmaco, ma anche per la prevenzione, la telemedicina, gli screening e i servizi di assistenza di prossimità. La farmacia dei servizi rappresenta una delle direttrici fondamentali della riorganizzazione del nostro Sistema Sanitario regionale: portare le prestazioni vicino alle persone, ridurre le distanze, alleggerire la pressione sugli ospedali e garantire risposte rapide soprattutto ai cittadini più fragili e a chi vive nelle aree interne e nei piccoli comuni. I risultati della sperimentazione confermano che questa è la strada giusta. Vogliamo costruire una rete sanitaria moderna, accessibile ed efficiente, capace di investire sulla prevenzione e sulla presa in carico precoce. Ringrazio Federfarma, Assofarm e tutte le organizzazioni coinvolte per il lavoro condiviso che ha consentito di raggiungere questo importante traguardo per il Lazio», dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Nel Lazio, già a partire dallo scorso gennaio, presso le farmacie che aderiscono all’iniziativa, si possono eseguire esami e screening attraverso il pagamento del ticket. I risultati e i referti vengono poi condivisi e gestiti in sicurezza con lo specialista di riferimento del paziente.

Ora, grazie alla firma dell’Accordo Integrativo Regionale, sono stati definiti gli strumenti contabili per la remunerazione e la rendicontazione dei nuovi servizi che offriranno le farmacie, inserendoli nel quadro della vigente normativa nazionale, per rafforzare il ruolo delle stesse farmacie come centri sociosanitari polifunzionali a servizio della comunità.

Parallelamente, il testo approvato, affronta il tema della capillarità sul territorio, concentrandosi sulle farmacie rurali sussidiate, che rappresentano veri e propri presidi di salute nei piccoli centri e nelle zone più isolate.

Per queste realtà, l’Accordo integrativo regionale definisce le procedure operative per il pagamento della quota di sussidiarietà, in modo da compensare il minor fatturato di queste farmacie e consentendo il mantenimento della loro apertura anche in contesti assistenziali svantaggiati.

«Questo accordo consolida e rafforza la funzione delle farmacie come presidio sanitario di prossimità che non garantisce soltanto l’accesso al farmaco ma assicura anche prevenzione, screening, telemedicina e servizi fondamentali grazie a una presenza capillare sul territorio. Il concetto di farmacia dei servizi si configura oggi come una realtà già operativa, che integra in modo completare il Sistema sanitario regionale, riducendo ulteriormente la distanza tra cittadini e cura. Sicuramente, attraverso la farmacia dei servizi, riusciremo a rendere consapevoli i cittadini dell’importanza della prevenzione, che oggi rappresenta l’unica strada per poter continuare ad avere un Sistema Sanitario invidiatoci da tutti. Aumentare le attività di prevenzione è la sfida dei prossimi anni. La farmacia è il luogo dove questa rivoluzione è già iniziata», sottolinea il presidente di Federfarma Lazio, Eugenio Leopardi.

«Il recepimento della nuova convenzione nazionale segna un passo importante per la sanità territoriale nella nostra Regione e riconosce finalmente il ruolo delle farmacie come presidio sanitario di prossimità, capace di offrire servizi concreti ai cittadini e supportare il Sistema Sanitario nazionale. Le farmacie sono pronte a fare la loro parte sia sul fronte della prevenzione vaccinale sia su quello della telemedicina. Con le vaccinazioni contro lo pneumococco e l’introduzione di quelle contro l’HPV, potremo contribuire ad aumentare le coperture vaccinali. Allo stesso modo, l’ingresso a regime della telemedicina in farmacia, con prestazioni come holter cardiaco e pressorio, garantiscono servizi rapidi e accessibili, soprattutto nelle aree meno servite. Le farmacie si confermano così un punto di accesso sempre più vicino ai bisogni di salute dei cittadini», dichiara Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma.

«L’accordo si inserisce positivamente in quel necessario e ormai irreversibile processo di trasformazione delle farmacie territoriali in presidi sanitari di prossimità, capaci sempre più di avvicinare le cittadine e i cittadini al Sistema Sanitario regionale, senza nulla togliere alle prerogative e alle competenze di ciascuno dei diversi protagonisti del sistema, favorendo piuttosto la compliance e la prevenzione, soprattutto in favore degli utenti più fragili e dei territori meno serviti. Le farmacie comunali del Lazio fanno e faranno la loro parte al meglio delle loro possibilità, con lo spirito di collaborazione istituzionale che le caratterizzano», così il coordinatore regionale Assofarm Lazio e presidente di Farmacap, Enrico Cellentani.