“Le eccellenze birraie delle province di Frosinone e Latina”. Tutti i vincitori del primo concorso della Camera di Commercio

Alla conferenza stampa sono intervenuti Giovanni Acampora, Giorgio Mencaroni, Luigi Niccolini e Florindo Buffardi. Grande emozione tra le aziende premiate

Premiate le eccellenze birraie delle province di Frosinone e Latina. Oggi, venerdì 19 maggio 2023, presso la sala convegni della Camera di Commercio Frosinone Latina, nel capoluogo ciociaro, sono stati decretati i vincitori della prima edizione del concorso organizzato dalla CCIAA del basso Lazio e dalla sua Azienda Speciale Informare, con la collaborazione di Promocamera, Azienda Speciale della CCIAA Umbra.

A moderare i lavori della conferenza stampa, in una sala gremita, il giornalista Alessio Porcu. Prima della premiazione si sono succeduti gli interventi del Presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina, Giovanni Acampora; del Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni; del Presidente di Informare, Luigi Niccolini e del Vice Presidente di Informare con delega a Turismo e Formazione, Florindo Buffardi.

“Per me è un grande onore essere qui come Presidente della Camera di Commercio di Frosinone Latina e voglio ringraziare prima di tutti Giorgio Mencaroni, al quale mi lega una cara, fraterna e salda amicizia, perché questa iniziativa è nata anche grazie alla sua Camera di Commercio, lui stesso ha siglato il protocollo d’intesa nel 2013, quando era Presidente della CCIAA di Perugia. – Ha esordito il Presidente Acampora nel fare gli onori di casa – Un’azione che si è concretizzata attraverso una filiera che ha messo intorno allo stesso tavolo le Istituzioni, l’Università e le imprese. Io questo lo definirei il vero metodo camerale: un approccio che riconosca i ruoli e che metta al centro il valore delle competenze, attraverso un’azione sinergica che miri a promuovere le eccellenze per valorizzare l’identità dei nostri territori. Un modello assolutamente positivo di filiera estesa che abbiamo voluto fortemente portare, per la prima volta, nell’area vasta Frosinone-Latina. Oggi possiamo affermare che la strada che abbiamo percorso insieme è un’importante opportunità di visibilità per le nostre aziende. E per questo ringrazio l’Azienda speciale Informare che, sin dall’inizio del suo nuovo corso, ha instaurato un dialogo diretto con il territorio. Ringrazio le imprese presenti, che sono qui a rappresentare le eccellenze locali e che sono espressione dell’identità e della tipicità delle produzioni del nostro territorio. Voi siete i primi protagonisti di questa iniziativa e se siamo qui oggi è perché avete posto fiducia nella Camera di Commercio e nelle Istituzioni che, sono convinto, devono essere i primi partner a supporto del mondo imprenditoriale e devono essere in grado creare le opportunità per far crescere il tessuto produttivo di qualità, scaricando a terra tutte le idee e rendendole concrete. Questo rappresenta un valore aggiunto per tutto il territorio, perché le produzioni artigianali del settore agroalimentare sono in grado di qualificare l’offerta turistica, in un connubio che sappiamo essere ampiamente apprezzato nelle diverse forme del turismo esperienzale”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria: “Il motivo principale per il quale sono qui oggi, al di là della collaborazione con l’amico e collega Giovanni Acampora, è legato al fatto che voi siate i primi in Italia con i quali abbiamo dato vita ad un modello che vogliamo condividere in tutto il Paese, sulla scia del modello legato all’Ercole Olivario (concorso nazionale). Da ormai dieci anni lavoriamo in questo contesto con la Camera di Commercio dell’Umbria, la Regione Umbria e il Comune di Deruta, con il CERB –Centro di Ricerca per l’Eccellenza della Birra dell’Università degli Studi di Perugia e le imprese (Assobirra). Alla luce della crescita del settore brassicolo, abbiamo scelto di mettere in campo tutto l’impegno possibile per valorizzare la catena produttiva economica facendola crescere, anche in altre parti del territorio nazionale, per esportare il modello “Italia” nel mondo. In quest’ottica, dobbiamo aiutare i piccoli produttori locali, assolute eccellenze, a lavorare per creare nuovi contatti commerciali che possano farli affermare economicamente. L’obiettivo sarà la creazione di un ‘sistema rete’ di tutto il Paese. Cominciamo qui, oggi. E, sono certo, che sarà l’inizio di un percorso virtuoso e vincente”.

La parola è passata poi al Presidente dell’Azienda Speciale Informare, Luigi Niccolini: “Internazionalizzazione, Formazione ed Economia del Mare sono i tre pilastri sui quali come Azienda Speciale Informare operiamo per la crescita economica dei territori. Lo facciamo valorizzando il territorio e le sue eccellenze. E le province di Frosinone e Latina ne hanno da vendere. Si è parlato di turismo esperenziale, ebbene, questa è la carta vincente per potenziare le nostre produzioni, raccontandole e facendole conoscere. I produttori che sono qui oggi sono la prova che quando si lavora con impegno e passione i risultati non tardano ad arrivare. Oggi prende il via un percorso innovativo e virtuoso reso possibile dall’impegno di tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto”.

Il Vice Presidente di Informare con delega al Turismo e alla Formazione, Florindo Buffardi, nel suo intervento, ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Oggi siamo in una fase che non è più quella pionieristica. Una fase avanzata di sviluppo dei prodotti quali quelli dei birrifici delle province di Frosinone e Latina. Sono tempi maturi per un ulteriore salto di qualità. I marchi premiati oggi sono pregevoli a tal punto da reggere il confronto con i marchi più affermati in Italia. Sono profondamente soddisfatto perché il risultato raggiunto va oltre le nostre aspettative. I birrifici che hanno partecipato alla competizione hanno messo a dura prova gli esperti assaggiatori perché la qualità dei prodotti è stata ritenuta particolarmente elevata. Pertanto è stato difficile, seppur necessario, procedere ad una selezione. Parliamo di piccoli birrifici che hanno bisogno di essere supportati nelle loro attività, proprio per questo abbiamo dato vita a questo concorso che sarà un’importante vetrina per le nostre imprese. I birrifici premiati avranno anche l’opportunità di partecipare al “Premio Cerevisia”, importante concorso nazionale. Al pari del settore enologico, quello brassicolo rappresenta un settore che può promuovere lo sviluppo dei nostri territori anche dal punto di vista turistico. L’impegno dell’Azienda Speciale Informare è volto proprio ad intraprendere un percorso in questa direzione. Ed oggi è stato messo un importante tassello”.

In chiusura della conferenza stampa, la cerimonia di premiazione dei birrifici che hanno partecipato al concorso. Un momento di grande emozione per le aziende vincitrici, tra applausi e commozione.

Il Concorso

Cinque erano le categorie di birra in gara: Bassa fermentazione; Alta fermentazione; Frumento; Strong; Aromatizzate. Per ogni categoria sono state premiate le prime tre birre classificate. Nel corso dell’evento sono state, inoltre, assegnate delle ‘Menzioni speciali’. Complessivamente sono stati premiati 13 birrifici artigianali. Le birre vincitrici parteciperanno ora al concorso nazionale “Premio Cerevisia”, organizzato dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre (BaNAB), comitato sorto per volontà della Camera di Commercio dell’Umbria, della Regione Umbria, del CERB (Centro di Ricerca per l’Eccellenza della Birra – Università degli Studi di Perugia), del Comune di Deruta e di AssoBirra (Associazione dei Birrai e dei Maltatori).

PRIMA CLASSIFICATA BIRRA AROMATIZZATA:

BIRRIFICIO THIRSTY BROTHERS FARM BREWERY DI DE LUCA MATTEO – ATINA

BIRRA CHERRY SOUR

RITIRANO IL PREMIO:

MATTEO DE LUCA (BIRRAIO)

GIANMARCO MIELE

DANIEL CAIRA

Motivazione: Birra con una schiuma abbastanza persistente, limpida con un colore stupendo. Al naso è intensa con note che vanno dalla ciliegia ai frutti rossi fino al vinoso. In bocca è armonica, corpo elegante, con note di ciliegia, uva e melograno. Complimenti al birraio per l’uso sapiente delle materie prime e della frutta.

SECONDA CLASSIFICATA BIRRA AROMATIZZATA:

BIRRIFICIO AGRICOLO ARTIGIANALE SANCTI BENEDICTI – CASSINO

BIRRA MAJOLA

RITIRA IL PREMIO:

ANTONIO SINAGOGA

Motivazione: La schiuma è fine, persistente e aderente, l’aspetto limpido. Al naso è intensa, abbastanza complessa con note floreali e fruttate di frutta gialla. In bocca è corposa, equilibrata, abbastanza complessa e persistente.

TERZA CLASSIFICATA BIRRA AROMATIZZATA:

BIRRIFICIO MONTECASSINO -AZIENDA AGRICOLA ALBANETA – CASSINO

BIRRA ALBA

RITIRA IL PREMIO:

DANIELE VITTORIO MIRI

Motivazione: Birra con una schiuma bianca, fine, persistente e aderente, con un aspetto limpido e di colore giallo. L’olfatto è caratterizzato dalla generosa speziatura che apporta note di coriandolo, scorza di agrumi e leggero citrico. La freschezza aromatica si ritrova all’assaggio, supportata da un corpo rotondo. Il finale è fresco, citrico e rinfrescante dando elevata bevibilità alla birra.

PRIMA CLASSIFICATA BIRRA BASSA FERMENTAZIONE:

BIRRIFICIO TERRE DI CONFINE – SONNINO

BIRRA SIEPE

RITIRANO IL PREMIO:

LIVIO LATTANZI

GIUSEPPE LATTANZI

GIUSEPPINA MULTARI

Motivazione: La birra si caratterizza per avere una schiuma compatta e persistente, un aspetto eccellente, limpido e un colore stupendo. L’olfatto è intenso, complesso, elegante con il malto che esprime tutta la sua forza con note di biscotto, nocciola, cioccolato al latte. Il gusto segue le sensazioni olfattive, l’equilibrio del malto e del luppolo danno complessità e persistenza, con note di caramello, biscotto, miele. Il finale è esile, secco, amaro gradevole che la rendono la bevuta un vero piacere. Complimenti!

SECONDA CLASSIFICATA BIRRA BASSA FERMENTAZIONE:

BIRRIFICIO DEEP BEER DI DI PALMA FRANCESCO – SORA

BIRRA PEROTTI

RITIRA IL PREMIO:

DI PALMA FRANCESCO

Motivazione: La schiuma è bianca, abbastanza fine, abbastanza persistente. Si presenta limpida con un colore giallo. Al naso luppolo e malto danno una elegante profilo con note erbacee, cereale e crosta di pane. Al gusto il malto è presente con note di miele, vaniglia, pane. L’amaro non è invadente, il finale è dolce e gradevole.

Nella categoria “bassa fermentazione” non è stato assegnato il terzo premio in quanto la terza classificata ha già ottenuto un premio nella medesima categoria e pertanto, secondo regolamento (art. 8), non ha diritto ad un secondo premio. Le altre birre in concorso per la categoria bassa fermentazione non hanno raggiunto il punteggio minimo di 60/100 art. 8 del Regolamento.

PRIMA CLASSIFICATA BIRRA STRONG

BIRRIFICIO BIRRA LOSA BIRRIFICIO AGRICOLO – LATINA

BIRRA TREX BLACK IPA

RITIRA IL PREMIO:

ALBERTO FICAROLA

Motivazione: Birra caratterizzata da una schiuma ed un aspetto eccellenti, che invoglia alla bevuta dal primo istante. Il naso è complesso ed elegante, dove luppolo, lievito e malto sono egregiamente espressi, con note speziate e torrefatte. Al gusto è equilibrata, complessa e persistente con note di tostato, frutti rossi, liquirizia, cioccolato fondente. Birra ben fatta con un bilanciamento sapiente tra luppolo, lievito e malto. Complimenti!

SECONDA CLASSIFICATA BIRRA STRONG

BIRRIFICIO BEER FARM – APE D’ORO SRLS – APRILIA

BIRRA HONEY BELGIAN ALE

RITIRANO IL PREMIO:

LOCICERO MARCO

LOCICERO DONATELLA

Motivazione: Birra con una schiuma compatta e persistente, abbastanza limpida e con un colore brillante. L’olfatto caratterizzato dal lievito e dal malto, è intenso e complesso con note di pera, banana, biscotto e crostata di albicocca.

Al gusto, la gradazione alcolica esprime la sua esplosività con note di malto, chiodo di garofano, fenolico, vaniglia. Finale secco supportato da un amaro deciso ed equilibrato.

TERZA CLASSIFICATA BIRRA STRONG

BIRRIFICIO TSUNAMI -CECCANO

BIRRA LEGIO ROBUSTE PORTER

RITIRA IL PREMIO:

ING. MARCO STIRPE

Motivazione: Birra limpida con un colore eccellente, schiuma abbastanza fine e abbastanza persistente. Il malto dà intensità e complessità, con sentori di tostato, frutta secca, biscotto. In bocca è elegante e rotonda, anche in questo caso caratterizzata soprattutto dai malti utilizzati con note di cioccolato, liquirizia. Finale secco, con un amaro ben bilanciato al malto.

PRIMA CLASSIFICATA BIRRA FRUMENTO

BIRRIFICIO TERRA DI LAVORO -ROCCASECCA

BIRRA PRIMO AMORE

RITIRANO IL PREMIO:

ROBERTO MINICILLO

RICCARDO (COLLABORATORE)

Motivazione: Birra dall’aspetto stupendo, con una schiuma compatta, pannosa, molto limpida e dal colore giallo. Olfatto caratterizzato da note floreali, fiori gialli, cereale e grano.

Il frumento dona alla birra un gusto acidulo, fresco, supportato dal lavoro del lievito che dà un sapore floreale, speziato, fenolico. Birra armonica ed elegante. Complimenti!

SECONDA CLASSIFICATA BIRRA FRUMENTO

BIRRIFICIO MONTECASSINO – AZIENDA AGRICOLA ALBANETA – CASSINO

BIRRA AUREA

RITIRA IL PREMIO:

DANIELE VITTORIO MIRI

Motivazione: Schiuma fine, compatta, aderente. Aspetto limpido e colore brillante. Al naso è intensa, abbastanza complessa, molto pulita ed elegante. La speziatura apporta complessità con note di coriandolo e cardamomo.

Al gusto è fresca, balsamica, menta, vaniglia, cereale. La bevuta è equilibrata ed elegante, dove si nota l’eccellente lavoro del birraio nella gestione degli ingredienti.

TERZA CLASSIFICATA BIRRA FRUMENTO

BIRRIFICIO THIRSTY BROTHERS FARM BREWERY DI DE LUCA MATTEO – ATINA

BIRRA MINU’

RITIRANO IL PREMIO:

MATTEO DE LUCA (BIRRAIO)

GIANMARCO MIELE

DANIEL CAIRA

Motivazione: Schiuma bianca fine e persistente. Birra limpida con un intenso aroma. Al gusto è intensa, abbastanza equilibrata con un finale secco e abbastanza persistente.

PRIMA CLASSIFICATA BIRRA ALTA FERMENTAZIONE

BIRRIFICIO DEEP BEER DI DI PALMA FRANCESCO – SORA

BIRRA MI GIUTTO BU

RITIRA IL PREMIO:

DI PALMA FRANCESCO

Motivazione: Birra che si presenta con una schiuma stupenda ed un aspetto pulito e brillante. Lo stile viene egregiamente espresso dal generoso utilizzo di luppolo con note di frutta tropicale, pompelmo. In bocca è esplosiva, in perfetta armonia con le note olfattive. La bevuta è equilibrata, intensa e complessa con una gradevole dolcezza in accordo con le caratteristiche dello stile. Birra ben fatta.

SECONDA CLASSIFICATA BIRRA ALTA FERMENTAZIONE

BIRRIFICIO MONTECASSINO -AZIENDA AGRICOLA ALBANETA – CASSINO

BIRRA MONTECASSINO

RITIRA IL PREMIO:

DANIELE VITTORIO MIRI

Motivazione: Schiuma stupenda, compatta, persistente e aderente. È limpida e con un colore stupendo. Malto e lievito apportano intensità, complessità, eleganza e pulizia. Note di frutti rossi, fenolico, chiodo di garofano, cioccolato fondente. Al gusto fenolico, malto, cioccolato in linea con l’olfatto. Birra equilibrata, rotonda, pulita ed elegante con una elevata bevibilità. Birra armonica.

TERZA CLASSIFICATA BIRRA ALTA FERMENTAZIONE

BIRRIFICIO ANTICA DOGANA -BRAVE S.R.L -TERRACINA

BIRRA AMBRATA

RITIRANO IL PREMIO:

EMANUELE BRACONI

PATRICK PIERRE GERARDI

STEFANO TRANI

LUIGI RENNA

Motivazione: Birra con una schiuma abbastanza fine e abbastanza persistente. Limpida. Olfatto abbastanza intenso e abbastanza complesso. Il malto è presente con sentori di biscotto e caramello. Gusto maltato, equilibrato, persistente. Il luppolo chiude la bevuta dando secchezza ed eleganza e rendendo il prodotto armonico e gradevole.

MENZIONI SPECIALI:

BIRRIFICIO: BIRRIFICIO CISMO – MINO GROUP S.R.L – GAETA

BIRRA: BORBONICA

CATEGORIA: Alta Fermentazione

RITIRA IL PREMIO: COSMO CIANO

BIRRIFICIO: AZIENDA AGRICOLA BERTACCO DI PERINI VALENTINA -PALIANO

BIRRA: BEER TACCO IPA

CATEGORIA : Alta Fermentazione

RITIRA IL PREMIO: TOGNERI ADRIANO

BIRRIFICIO: BIRRIFICIO CIOCIARO S.A.S. DI FRANCESCO VITI -VEROLI

BIRRA: L’ORO DE VERGLI

CATEGORIA: STRONG

RITIRA IL PREMIO: FRANCESCO VITI

Commissione:

Designata da Promocamera Azienda Speciale della Camera di Commercio dell’Umbria:

Giovanni De Francesco e Vincenzo Alfeo, CERB – Centro di Ricerca per l’eccellenza della Birra, giudici internazionali birra

Roberto Scarponi – Assaggiatore Unione Degustatore Birre e gestore di ristorante-birreria Umami – publican

Simone Massenza – giudice internazionale della birra – food and drink blogger

Nicola Saveri – publican e giudice nazionale

