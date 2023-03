“Le Eccellenze Birraie delle province di Frosinone e Latina”. Al via il primo Concorso della Camera di Commercio

La prima edizione del Concorso è promossa dall’Azienda Speciale Informare. Domande al via da oggi e fino al 31 Marzo 2023

Al via oggi, mercoledì 1° Marzo 2023, le domande per partecipare al primo Concorso ‘Le Eccellenze Birraie delle province di Frosinone e Latina’ organizzato da INFORMARE Azienda Speciale Internazionalizzazione Formazione e Economia del Mare della Camera di Commercio Frosinone Latina.

La prima edizione di quest’anno si propone di valorizzare l’opera dei birrifici presenti nell’area vasta Frosinone e Latina; favorirne la conoscenza e l’apprezzamento nei consumatori; stimolare sempre di più i produttori verso un miglioramento della qualità del prodotto; favorire la nascita e lo sviluppo di startup ma anche di sostenere il turismo attraverso la diffusione del patrimonio birrario di eccellenza del territorio.

Il concorso è riservato ai produttori con sede in una delle due province e la partecipazione è gratuita. Le domande potranno essere inviate fino al 31 Marzo 2023. Il modulo, scaricabile dal sito www.informare.camcom.it, dovrà essere compilato ed inviato esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica concorsobirre@informare.camcom.it.

Ad illustrare il Concorso il Vicepresidente di Informare con delega alla Formazione e Turismo di Informare, Florindo Buffardi che sottolinea la valenza del progetto: “Le eccellenze birraie delle province di Frosinone e Latina sono molteplici e ancora troppo poco conosciute. Con l’obiettivo di promuovere le produzioni locali abbiamo voluto organizzare il primo concorso a loro dedicato. Tra le finalità anche quella di rilanciare un turismo enogastronomico e di prossimità proprio attraverso le nostre produzioni birraie. I campioni di birra ammessi al Concorso saranno valutati da un’apposita giuria di esperti assaggiatori che opererà con il metodo del Panel test ed in base ad una sperimentata scheda di analisi sensoriale. I membri della giuria sono selezionati dal consulente scientifico. Verranno poi premiate le prime tre birre classificate. I campioni di birra che avranno raggiunto i primi tre posti per ciascuna delle tipologie previste parteciperanno al concorso Premio Cerevisia”.

Ad esprimere soddisfazione anche il Presidente dell’Azienda Speciale, Luigi Niccolini: “Genuinità, tradizione e territorialità. Sono questi i principali tratti distintivi delle produzioni birraie dei nostri territori. Parliamo di produzioni che hanno radici molto giovani, se paragonate a quelle dei paesi della grande tradizione brassicola, ma che hanno avuto la capacità di creare un comparto di assoluto rilievo che nulla ha da invidiare ai competitor. Per questo, il Concorso ideato dall’Azienda Speciale Informare ha come principale finalità quella promozionale. Un primo e importante passo in avanti verso la rivendicazione identitaria delle produzioni dei nostri territori”.

A suggellare il valore di un progetto del tutto nuovo per l’area vasta Frosinone Latina arriva anche il commento del Presidente della Camera di Commercio, Giovanni Acampora: “L’Ente camerale che mi onoro di rappresentare, sin dall’inizio del suo nuovo corso, ha lavorato per la promozione delle eccellenze imprenditoriali del territorio. Un valore aggiunto inestimabile in una terra che vanta produzioni di qualità come nel caso di quelle della tradizione birraia. Con il supporto operativo dell’Azienda Speciale Informare abbiamo voluto dar vita alla prima edizione di un concorso che avrà come principale finalità quella di valorizzare le produzioni delle realtà locali. Accompagnare le nostre aziende verso la loro affermazione e guidarle nell’apertura a nuovi mercati corrisponde ad una più vasta operazione di sostegno ai settori strategici dell’area vasta Frosinone Latina. Asset economici che possono essere il volano per il rilancio dell’economia dei nostri territori”.

Comunicato stampa