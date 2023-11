Le domeniche a Monte San Giovanni Campano hanno il sapore di #vivimonte

Il progetto promosso dall’amministrazione comunale tutta con in prima linea il sindaco Emiliano Cinelli e la consigliera delegata alla cultura Floriana Belli, offrirà questo fine settimana una doppia opzione esperienziale: #mareverde e #castellomonte in tandem con #lechiesedimonte.

Si torna al Gallo Larino, a scoprire il senso della biodiversità con la professionalità e la cura che l’associazione mette a disposizione. Specie autoctone ed animali da preservare saranno i protagonisti assoluti oltre a laboratori interattivi che saranno affidati alla guida AIGAE, Roberta Taschera.

La partecipazione alla mattinata, dalle 10 alle 13, sarà a titolo gratuito e andrà riservata al link https://shorturl.at/ikEV4.

Domenica 12 novembre sarà anche un’ottima occasione per addentrarsi tra i magnifici scorci del Castello Ducale: ci saranno due tour, organizzati in collaborazione con Discover Ciociaria al prezzo agevolato di 7 euro con visita guidata inclusa a cura delle guide abilitate della Cooperativa L’Airone. Primo turno in partenza alle 10 mentre il secondo prenderà il via alle 11:45.

Nel pomeriggio, si potranno visitare le chiese del centro storico, sempre accompagnati dalle voci sapienti della Cooperativa L’Airone. Doppio giro gratuito per #lechiesedimonte, uno alle 14:30 e l’altro alle 16:30.

Per prenotare il proprio turno e la partecipazione ad entrambi i percorsi, tutti i dettagli su Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-castellomonte-lechiesedimonte-754458514727?aff=oddtdtcreator

