Le congratulazioni di Francesco De Angelis alla neo consigliere regionale Barbara Di Rollo

Auguri di buon lavoro a Barbara Di Rollo per il suo ingresso nel Consiglio regionale del Lazio.

Barbara è un’amministratrice capace ed entusiasta, sempre pronta al confronto e che in questi anni da presidente del Consiglio comunale di Cassino ha portato un forte contributo di idee e di concretezza per il bene della sua città e delle persone che la abitano.

Sono fortemente convinto che anche in Consiglio regionale, nonostante il tempo limitato a sua disposizione per le imminenti elezioni, saprà essere preziosa.

Approfitto per rinnovare i miei ringraziamenti a Mauro Buschini per il grande lavoro svolto in questi anni per il Partito Democratico e per il territorio.

Così l’onorevole Francesco De Angelis sull’ingresso di Barbara Di Rollo in Consiglio regionale.