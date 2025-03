LE CONGRATULAZIONI DEL PRESIDENTE DI STEFANO AL NEO DIRETTORE GENERALE DELLA ASL DI FROSINONE

Desidero porgere le mie più sincere congratulazioni al Dottor Arturo Cavaliere, nominato dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nuovo Direttore generale della ASL di Frosinone. Allo stesso tempo desidero ringraziare il commissario, Dottoressa Sabrina Pulvirenti, per il lavoro svolto fino ad oggi.

In un periodo in cui la salute riveste un’importanza fondamentale, la guida del nuovo direttore sarà essenziale per affrontare le sfide che ci attendono.

A lui e a tutto il suo staff auguro un mandato fruttuoso e pieno di soddisfazioni, fiducioso che, lavorando in sinergia con il territorio, saprà dare il giusto slancio alle politiche sanitarie della nostra provincia e migliorare la qualità della vita e i servizi a favore dei nostri cittadini.

Luca Di Stefano Presidente della Provincia di Frosinone