Le cheerleader di Frosinone “Lion Cheer” ai Campionati Nazionali in Emilia Romagna

Unica squadra a rappresentare il Lazio.

Campionati Nazionali Cheerleading, scendono in campo le Lion Cheer di Frosinone a Bellaria Igea Marina. La coach Argentino: “Siete il mio orgoglio”.

Bellaria Igea Marina oltre 900 atlete hanno partecipato ai Campionati Nazionali Csen Cheerleading. Tra queste hanno spiccato le giovanissime Lion Cheer di Frosinone, unica squadra a rappresentare il Lazio in Emilia Romagna. Prima scuola nata in provincia di Frosinone oltre 900 atlete hanno partecipato ai. Tra queste hanno spiccato le giovanissime, unica squadra a rappresentare il Lazio in Emilia Romagna. Prima scuola nata in provincia di Frosinone Grande successo per le “leonesse” della coach e fondatrice Gloria Argentino che hanno portato a casa dei grandiosi risultati, pur essendo la prima gara della squadra. Secondo posto nella categoria Mini Freestyle Poms per Sophia Tiberi, Veronica Giuliani, Greta Tamè, Emma Malizia e Sofia Gori, quarte classificate nella Peewee Double Cheer Jazz, la categoria più affine alla danza e per questo ancora più complessa, perché prevede uno studio in entrambe le discipline. Successo strepitoso in questa categoria per Emma Bracaglia e Sofia Gori, le più piccole in gara. Infine sesto posto nella Youth Group Stunt con Chantal Giovannini, Hilary Bucciarelli, Ludovica Cesario, Emma Bracaglia e Valentina Giuliani, undicesimo posto nella Peewee L2 Cheerleading per Sophia Tiberi, Veronica Giuliani, Greta Tamè, Emma Malizia, Sofia Gori, Chantal Giovannini, Hilary Bucciarelli, Ludovica Cesario, Emma Bracaglia e Valentina Giuliani.

Orgogliosa e soddisfatta per l’atteggiamento e le performance tenute dalle giovanissime atlete la coach Lion Cheer Gloria Argentino: “Dopo 7 mesi dal nostro primo giorno, le soddisfazioni e le emozioni sono immense – scrive piena d’orgoglio la coach alle sue atlete -. La nostra prima Gara Nazionale Csen Cheerleading. Torniamo a casa piene di gioia. Sono state due giornate ricche di sorrisi, abbracci, lacrime, sostegno e supporto. Una vera e propria famiglia unita per coronare quello che è stato un anno di sacrifici, sudore, passione, determinazione, grinta e amore. Siete il mio orgoglio – conclude – la mia soddisfazione più grande. Vedervi felici non può che farmi bene al cuore. Voleremo sempre più in alto!”

