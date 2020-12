Le celebrazioni festive del Natale 2020 in diretta sui media diocesani

Domenica 27 dicembre alle 11.30 la Messa sarà in diretta dalla chiesa dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista; giovedì 31 dicembre alle ore 18.00 dalla chiesa della Madonna del Carmine in Formia. Venerdì 1 gennaio alle ore 11.00 la Messa sarà dalla Basilica Cattedrale di Gaeta, presieduta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. Domenica 3 gennaio alle ore 10.00 la Messa sarà in diretta dal Villaggio don Bosco di Formia. Infine, mercoledì 6 gennaio alle ore 11.00 la Messa sarà in diretta dalla chiesa di San Biagio a Marina di Minturno. COMUNICATO STAMPA