Le Cantine d’Estate 2024 – Arpino, sabato 6 Luglio 2024 dalle ore 19

Le “Cantine d’Estate” ad Arpino (Fr) VII edizione sabato 6 luglio 2024, a partire dalle 19:00, il centro storico in festa con una esplosione di gusti, sapori e tanta musica, mercatini e buon vino. Riempi il tuo calice, alza il bicchiere e brinda all’estate in questa serata memorabile nel cuore della città di Cicerone. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza unica e coinvolgente con 2 Street Dj, Live Music con i mitici “Mistura Live” e “Roberto e Silvano”. L’evento è organizzato dall’Associazione Quartiere Arco Asd con la collaborazione del Comune di Arpino e della Pro Loco. INFO: https://www.quartiere-arco.it/cantine/ IL PECORSO DI GUSTO: 1) Da Ciccio e Paoletta fai pure la scarpetta FINI FINI AL POMODORO E BASILICO E STROZZAPRETI FUNGHI MISTI E SALSICCIA 2) MmmH! Gelati Gustosi GELATO ARTIGIANALE E LECCA-LECCA ALLO SPIEDO 3) La Fraschetta del Pirata GNOCCHETTI ALLA CREMA DI SCAMPI E ARROSTICINI DI CAPRA 4) Quartiere Arco – bibite 5) Fiaschetteria del Grottino TONNARELLI ASPARAGI E PANCETTA 6) Gizziello Caffè ARROSTICINI DI PECORA 7) Gli Alchimisti DOLCI VARI E LIQUORI ARTIGIANALI 8) Cantina dell’Ascio PAELLA DI PESCE E CROSTINO CON LARDO DI PORCO IBERICO 9) La Gaetana TIELLA DI GAETA E PANINO CON GAMBERONI, INSALATA E SALSA ROSA 10) I Patanellas PATATE A SPIRALE 11) Spero T Fa GNOCCHI AL SUGO DI SPUNTATURE E ARROSTICINI DI MAIALE 12) La Cantina di Peppino e Rosetta PIZZE FRITTE FARCITE E PANZEROTTI RIPIENI 13) Quartiere Arco – bibite 14) Azienda Agricola Le Ginestre KEBAB DI BUFALA E CARTOCCIO DI BUFALA 15) Il Tartufo di Tobia FETTUCCINE AL TARTUFO 16) Pasticceria Pizzeria Ivana SUPPLÌ ARTIGIANALI E WAFFLE SU STECCO 17) Quartiere Arco – bibite 18) Quartiere Arco – bibite 19) Pizza on trailer HR66 PIZZE VARI GUSTI 20) PAPO CREPES CON LA NUTELLA, PANINO CON LA SALSICCIA E KEBAB DI POLLO E TACCHINO 21) Antica arte della pasta RAVIOLO CON MOZZARELLA DI BUFALA E BASILICO E TRIS DI BRUSCHETTE 22) Pescheria da Pesciolino FRITTURA CALAMARI E GAMBERI 23) Chips di Avezzano CHIPS AL CARTOCCIO 24) Magna che te passa MONTANARA VARI GUSTI E ARROSTICINI DI ANGUS 25) Il Panino del Pirata PANINO CON LA PORCHETTA E PANINO CON WÜRSTEL 26) Er Fornaretto AMATRICIANA

