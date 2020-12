Le bevande zuccherate accelerano l’invecchiamento nelle donne. Lo studio

Il consumo di bevande zuccherate e di soft drink con dolcificanti è associato a un aumento del rischio di fragilità, un’accelerazione dell’invecchiamento, nelle donne sopra i 60 anni. A questo risultato è giunto uno studio dell’Università Autonoma di Madrid pubblicato sulla rivista scientifica Plos Medicine, condotto su oltre 70mila consumatrici. Come riporta il New York Times, gli scienziati hanno definito la “fragilità come il fenomeno clinico che comprende almeno tre dei cinque seguenti criteri: affaticamento, forza ridotta, bassa capacità aerobica, manifestare cinque o più malattie croniche e avere una perdita di peso di almeno il 5% negli ultimi due anni”.

Lo studio è stato condotto coinvolgendo 71.935 donne che hanno compilato periodicamente questionari sulla frequenza del consumo alimentare e sulla propria salute dal 1992 al 2014. Durante questo periodo, 11.559 donne hanno “centrato” almeno 3 dei “obiettivi” di fragilità individuati dai ricercatori.

In altre parole, le donne che bevevano due o più porzioni di bevande zuccherate al giorno avevano il 32% di probabilità in più di diventare fragili rispetto a quelle che non ne bevevano nessuna. Per le bevande con dolcificanti, i risultati sono stati simili: un aumento del rischio del 28% per le donne che assumevano due o più porzioni al giorno.

Lo studio, precisa il NYTimes, ha tenuto conto anche delll’età, del fumo, del l’assunzione di alcol e di molte altre caratteristiche di salute e comportamentali. “Questo è uno studio molto ampio con molti anni di follow-up”, ha spiegato l’autore principale, Ellen A. Struijk, ricercatrice presso l’Università Autonoma di Madrid, “ma deve ancora essere ripetuto in diverse popolazioni prima di poter disegnare conclusioni finali. ” Tuttavia, ha concluso: “Consigliamo alle persone di evitare le bevande zuccherate. Le bevande zuccherate artificialmente dovrebbero essere consumate con moderazione e dovrebbero essere evitate assunzioni elevate“.

Foto e fonte ilsalvagente.it