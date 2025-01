Le banche al servizio del Paese: il primo anniversario della filiale di Roma della Banca Popolare del Cassinate

La Banca Popolare del Cassinate celebra il primo anniversario dell’apertura della sua filiale a Roma con un evento di grande rilevanza: una tavola rotonda intitolata “Innovazioni e Sostenibilità. Le banche per lo sviluppo dell’Italia”. L’appuntamento è fissato per domani pomeriggio alle ore 17, presso la prestigiosa Sala delle Colonne dell’Università Luiss Guido Carli.

Un evento di spessore accademico e finanziario

L’incontro vedrà la partecipazione di illustri rappresentanti del mondo accademico e bancario, tra cui:

Paolo Boccardelli, Rettore della Luiss;

Antonio Patuelli, Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI);

Vito Primiceri, Presidente di Asso Popolari;

Mauro Comana, Professore esperto in economia e finanza;

Vincenzo Formisano, Presidente della Banca Popolare del Cassinate.

A moderare la discussione sarà Laura Serafini, giornalista del Sole 24 Ore.

Innovazione e sostenibilità al centro del dibattito

Come sottolinea il Presidente Vincenzo Formisano, l’evento non è solo un’occasione per celebrare un anno di successi della filiale di Roma, ma anche per riflettere sul ruolo cruciale del sistema bancario in un contesto economico e sociale in rapida evoluzione.

> “Le innovazioni obbligano il settore bancario a rinnovarsi continuamente, ripensando i modelli di business per servire al meglio clienti e imprese. Mettere al centro temi come innovazione e sostenibilità è fondamentale per il futuro del Paese”, ha dichiarato Formisano.

Le sfide del futuro per il sistema bancario

La tavola rotonda offrirà un’importante opportunità per analizzare le trasformazioni che stanno caratterizzando il settore bancario, dal punto di vista tecnologico, normativo e ambientale. Si discuterà di come le banche possano contribuire in modo concreto allo sviluppo dell’Italia, promuovendo un modello sostenibile che favorisca crescita economica, inclusione e rispetto per l’ambiente.

L’appuntamento si preannuncia come un momento di confronto e dialogo sui temi cruciali per il futuro del sistema bancario e del Paese. Un evento imperdibile per chi è interessato all’evoluzione del settore finanziario e al suo ruolo nello sviluppo sostenibile dell’Italia.

In foto Vincenzo Formisano