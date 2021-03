Le anomalie della sindrome da covid nei bambini

I bambini colpiti da MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children), la sindrome infiammatoria multisistemica che in rari casi interessa i pazienti in età pediatrica con CoViD-19, presentano un’attivazione immunitaria sproporzionata, paragonabile soltanto a quella degli adulti con forme gravi di covid. Uno studio pubblicato su Science Immunology fa il punto sul profilo immunitario caratteristico di questa patologia, una malattia vascolare che interessa diversi organi e che fortunatamente si può curare con successo, se individuata tempestivamente.

Inizialmente era stata confusa con la Sindrome di Kawasaki , una rara malattia vascolare pediatrica. Ma studi successivi hanno permesso di classificarla come una malattia del tutto nuova , caratterizzata come la Kawasaki da un’alterazione dei vasi sanguigni, ma con mediatori immunitari (cioè le molecole coinvolte nei meccanismi di infiammazione) diversi.

ATTACCO IN CORSO. Nel nuovo lavoro gli scienziati del Children’s Hospital di Philadelphia e della Perelman School of Medicine dell’Università della Pennsylvania hanno analizzato 200 diversi parametri immunitari nei campioni di sangue di piccoli pazienti con MIS-C ricoverati nella primavera 2020, e li hanno confrontati con quelli di pazienti adulti guariti dalla covid, con covid ancora in corso o sani. Si sono accorti che il sistema immunitario dei bambini on MIS-C era estremamente attivato: presentava quantità anomale di un tipo di linfociti T, i linfociti T CD8 citotossici, incaricati di eliminare le cellule infettate.