L’Azione Cattolica in festa con Papa Francesco, dalla diocesi di Frosinone saranno in 300, 25 aprile, Piazza S. Pietro

A braccia aperte, è lo slogan dell’incontro nazionale dell‘Azione Cattolica Italiana, come i due bracci del colonnato berniniano. La festa con Papa Francesco si terrà il 25 aprile. Dalla diocesi di Frosinone saranno in 300 a raggiungere Piazza S. Pietro, organizzati dalla presidenza diocesana, guidata da Giovanni Vasta. Si muoveranno al mattino presto da Frosinone, Ceccano, Giuliano di Roma, Villa S. Stefano, Boville Ernica, Vallecorsa e raggiungeranno Piazza S. Pietro per partecipare alla festa che sarà trasmessa in diretta da Rai 1. L’arrivo del papa in Piazza è previsto per le ore 9,30, mentre durante la festa daranno il loro contributo Stefano Picchi, la Banda Rulli Frulli, Neri Marcorè, Giovanni Caccamo, Antonella Ventre, Massimiliano Ossini, cui è affidata la conduzione della giornata.

COMUNICATO STAMPA