LAZIOCREA, ROCCA NOMINA IL NUOVO CDA

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Bilancio e alla Programmazione economica, Giancarlo Righini, ha nominato, con un decreto, il nuovo consiglio di amministrazione di LAZIOCrea.

Il nuovo Cda è costituito da:

Giuseppe Sacco – presidente;

Fabio D’Acuti – consigliere;

Laura Pastore – consigliere.

Il presidente Francesco Rocca ringrazia il presidente uscente Marco Buttarelli e il precedente Consiglio di amministrazione per il lavoro svolto con professionalità, lealtà, impegno e dedizione, e rivolge al nuovo Cda i migliori auguri per una proficua attività.