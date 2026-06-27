LAZIOCREA, BALDASSARRE: BUON LAVORO AL NUOVO PRESIDENTE E AL CDA

«Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni al nuovo presidente di LazioCrea, Giuseppe Sacco, e ai consiglieri Fabio D’Acuti e Laura Pastore. Auguro loro un proficuo lavoro al servizio della Regione Lazio e dei nostri cittadini.Un sentito ringraziamento va inoltre all’amico e presidente uscente Marco Buttarelli per il lavoro svolto con professionalità, dedizione e integrità. In questi anni ha guidato LazioCrea con spirito di servizio, contribuendo al rafforzamento della società quale strumento strategico a supporto dell’azione della Regione e accompagnando con competenza numerosi progetti di valorizzazione del patrimonio culturale. A lui va la mia stima personale e istituzionale, insieme all’augurio per i migliori successi futuri».Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre.