Lazio – Vaccini Over 80, sito in tilt. Ciacciarelli: “Altra beffa per i cittadini laziali”

“Mi giungono continue segnalazioni da parte dei cittadini che stanno cercando,invano, di accedere alla prenotazione vaccini anti Covid over 80 ma il sito non è raggiungibile. Se poi si prova a telefonare, il numero risulterebbe perennemente occupato ed alla fine cadrebbe la linea…La giunta Zingaretti ha promesso zero burocrazia ed efficienza, ma sa solo dare fiato alla bocca! Non è la prima volta che accade. Ormai è un appuntamento fisso. Era caduto lo stesso per il sito farelazio.it ricco di malfunzionamenti nonostante la Regione si sia vantata di aver messo in piedi uno strumento flessibile e funzionale; lo stesso per la partecipazione al bando “Ristoro Lazio Irap” , la quale è stata segnata da un “crac” del sito, con problemi tecnici che non hanno permesso a molti titolari di piccole imprese di inoltrare la domanda di contributo.

Siamo sulla falsariga dei disagi avvenuti sul sito Inps. Insomma, un’altra beffa colpisce i cittadini laziali! Giunta Zingaretti sempre più inadeguata” conclude il consigliere regionale del Carroccio Pasquale Ciacciarelli.

COMUNICATO STAMPA