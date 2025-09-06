Lazio, tavolo tecnico sull’automotive: parte il piano operativo per sostenere l’indotto Stellantis

Cassino – Strategie mirate, ascolto del territorio e un piano operativo con respiro europeo: sono questi i punti chiave emersi dal tavolo tecnico regionale dedicato al settore automotive, presieduto ieri in Regione Lazio da Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, commercio, artigianato e industria, e da Raffaele Trequatttini, commissario straordinario del Consorzio Industriale del Lazio.

All’incontro hanno preso parte le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e i sindaci di Cassino, Piedimonte San Germano e San Germano, Enzo Salera e Gioacchino Ferdinandi.

Il percorso delineato si articola in due step fondamentali:

Fase di ascolto, per raccogliere le istanze delle parti sociali e delle imprese locali. Fase operativa, con il coinvolgimento delle istituzioni europee per attivare strumenti di sostegno concreti.

Al centro del confronto, le difficoltà delle PMI dell’indotto Stellantis, messe a dura prova dai ripetuti stop produttivi della casa madre. Da qui l’appello della vicepresidente Angelilli: «All’Europa chiediamo un piano di aiuti e semplificazioni normative».

L’obiettivo primario resta il rilancio del comparto automotive nel Lazio, un settore strategico che impiega migliaia di lavoratori e che necessita di misure urgenti per garantirne la competitività.