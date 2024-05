Lazio – Sportelli Cup: la presidente Savo annuncia la convocazione di una commissione ad hoc

“Le notizie apparse nella giornata di ieri su alcuni organi di stampa e relative alla situazione degli sportelli Cup della provincia di Frosinone, evidenziano una situazione, definita insostenibile e causa di disagi per gli utenti, che necessita di essere attenzionata ma soprattutto capita e chiarita sin dalle origini, anche relativamente alle condizioni contrattuali degli operatori sin dai tempi dell’emergenza Covid. Un’altra situazione questa, che, non è superfluo ricordarlo anche se di tutta evidenza, abbiamo ereditato dalla passata amministrazione regionale, insieme a una sanità sulla quale si è resa necessaria la cura ricostituente delle quattro ‘r’: riazzerare, ricostruire, riorganizzare e rilanciare. È in questa direzione che vanno tutte le azioni, i provvedimenti, gli interventi e gli sforzi dell’amministrazione Rocca, non ultima quella di mettere a terra un piano di assunzioni che non si registrava da almeno vent’anni sul nostro territorio, un’autentica boccata d’ossigeno in termini di risorse umane. Ecco perché tutte le falle che il sistema sanitario regionale sta ancora registrando, che sono frutto di una gestione tutt’altro che responsabile, trasparente e improntata alla massima resa con minima spesa, e alle quali stiamo mettendo mano con rapidità, efficacia e impegno, vanno assolutamente analizzate, affrontate e risolte. Sulla questione degli sportelli Cup della provincia di Frosinone, convocherò a breve una Commissione ad hoc sì da conoscere, trattare e trovare soluzione alla criticità in essere in quello che è il luogo maggiormente deputato a discuterne e a valutare le azioni da intraprendere”. È quanto dichiara la presidente della Commissione regionale Sanità, Alessia Savo (FdI).

