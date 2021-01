Lazio, sospensione prelievi ospedale Santa Scolastica di Cassino. Ciacciarelli (Lega) interroga Zingaretti

“Diversi utenti mi hanno segnalato da qualche giorno l’impossibilità di prenotare alcuni esami presso il laboratorio analisi dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino;

la criticità in ordine alla impossibilità di effettuare i prelievi incide in modo particolare sulle persone anziane del territorio che hanno comunque una certa urgenza, per un motivo o per un altro, di avere entro breve termine i risultati degli esami da effettuare.

La sospensione del servizio de quo, è stata ufficialmente certificata attraverso una nota del direttore sanitario dell’ospedale di Cassino, del 18 gennaio scorso.

La motivazione della sospensione è ascrivibile al fatto che i locali del centro prelievi del presidio sanitario di Cassino, sono stati, di fatto, destinati per continuare la campagna di vaccinazioni anti Covid 19. La decisione non è in alcun modo giustificabile, nella forma e nella sostanza.

Per continuare un’attività, pur importante come quella vaccinale, si decide di penalizzarne un’altra,

ugualmente importante, come quella dei prelievi;

Era certamente più funzionale, dal punto di vista organizzativo, oltre che di buon senso, continuare l’attività dei prelievi, o in altri locali, o comunque in altre strutture, sicuramente disponibili nella città di Cassino; la sospensione dei prelievi costituisce una ulteriore ed ingiusta penalizzazione, nei confronti di un’utenza, specialmente anziana, già ampiamente mortificata da una assistenza sanitaria, in molti casi, del tutto inadeguata, ed in parte dovuta anche alla gestione delle dinamiche Covid; Pertanto ho interrogato Zingaretti per conoscere quali decisioni e quando la Regione Lazio intende eventualmente assumere, per ripristinare al più presto le attività dei prelievi nell’Ospedale Santa Scolastica di Cassino.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)

comunicato stampa