Lazio, sondaggio Sole 24 ore. Ciacciarelli (Lega): “I cittadini bocciano Raggi e Zingaretti”

“La parabola discendente del duo sciagura Raggi-Zingaretti è stata certificata anche dal sondaggio “governance poll 2020” realizzato per il Sole 24 ore da Noto Sondaggi. La sindaca di Roma, infatti, si attesta al penultimo posto; i cittadini hanno espresso un giudizio pessimo sul suo operato ed alla domanda:”rivoterebbe ancora l’attuale sindaco” si è registrato un sonoro “no”. Stessa sorte per il governatore “part-time” del Lazio Nicola Zingaretti che crolla all’ultimo posto, perdendo altri 8 punti in percentuale rispetto all’anno scorso. In ultima analisi: consensi zero per Raggi e Zingaretti, il che significa che la strada è spianata per il Centrodestra nel Lazio e a Roma. I migliori sondaggi poi, sono quelli che vedo tra la gente, e confermano quello del Sole 24 Ore. I cittadini vogliono cambiare, desiderano un’amministrazione ed un governo regionale di Centrodestra.”

Lo ha detto, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

