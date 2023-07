Lazio, Sara Battisti eletta presidente Commissione Speciale per l’Edilizia economica e popolare

“Ringrazio il capogruppo Mario Ciarla, il gruppo Pd e tutti i colleghi consiglieri per la fiducia accordatami. È senza dubbio un riconoscimento importante, anche per l’intero territorio di Frosinone visto il risultato elettorale ottenuto. Procederemo al più presto, insieme ai vicepresidenti Marco Colarossi e Vittorio Sambucci, cui vanno le mie congratulazioni, ad avviare tutti gli approfondimenti sulla tematica dei piani di zona nella Regione, acquisendo ogni elemento utile al rispetto della disciplina in materia di edilizia economica e popolare”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd Lazio.