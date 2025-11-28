Lazio – Sanità tra ripartenza e criticità: i fondi annunciati da Alessia Savo sotto la lente del territorio

Il Lazio si trova in una fase delicata: non affonda, ma non decolla. La regione è sospesa in un equilibrio instabile che non consente né di parlare di disastro né di gridare al miracolo. È un sistema in ripartenza, che però porta ancora sulle spalle il peso di anni complessi, segnati da carenze strutturali, ritardi accumulati e servizi che faticano a stare al passo con i bisogni reali delle comunità.

In questo contesto si inserisce l’annuncio degli stanziamenti presentati dalla Presidente della Commissione Sanità Alessia Savo: 153 milioni destinati alla sanità e 70 milioni per il settore sociale. Risorse importanti, certamente, ma che richiedono un approccio prudente. Non applausi automatici, né contestazioni per principio. La parola chiave è un’altra: attenzione.

Attenzione significa verificare come questi fondi verranno distribuiti, quali progetti sosterranno, quali territori ne beneficeranno e soprattutto se riusciranno a produrre effetti misurabili nella vita quotidiana dei cittadini. Perché la politica può annunciare investimenti, ma solo il territorio può dire se quegli investimenti funzionano davvero.

I cittadini del Lazio, infatti, non valutano la qualità dell’amministrazione in base ai comunicati stampa, ma sulla base dei servizi che ricevono: tempi di attesa che devono scendere, reparti che devono funzionare con continuità, personale sanitario che non può essere lasciato allo stremo, ambulatori che non devono chiudere per mancanza di organico.

La vera sfida non è stanziare milioni, ma trasformarli in risposte concrete. E questo lo si vedrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Nel frattempo, il compito dell’informazione resta quello di sempre: monitorare, raccontare, verificare. Tenere alta l’attenzione, senza sconti e senza pregiudizi. Perché la politica può fare i post, ma è la realtà a presentare il conto. E noi restiamo qui, come sempre, a dare voce a chi i servizi li vive ogni giorno.

