Lazio – Sanità, Ciacciarelli (Lega): “Sanità nel caos. D’Amato presidnte? Dio ce ne scampi e liberi.”

“Anche ieri sulle cronache nazionali una doccia fredda per il Lazio sul tema sanità. Dalla penuria di camici bianchi alla drammatica condizione del Pronto Soccorso nei nosocomi della regione. E ancora l’annosa questione delle liste d’attesa per le visite specialistiche, la mobilità passiva, il ricorso sempre più diffuso da parte del cittadino alla sanità privata. La firma è di Nicola Zingaretti e dell’ assessore alla Sanità Alessio D’Amato, il quale sembrerebbe essere stato designato come suo erede politico nella corsa alla presidenza del Lazio. Ma con questi presupposti!? Dio ce ne scampi e liberi.”

Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

