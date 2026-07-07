Lazio – Rocca precipita nei consensi, crolla anche Mastrangeli

Il Governance Poll 2026 del Sole 24 Ore fotografa un momento difficile per gli amministratori del Lazio. Il presidente della Regione, Francesco Rocca, si colloca all’ultimo posto della classifica nazionale dei governatori, fermandosi al 42% di gradimento, ben al di sotto del 53,9% ottenuto al momento dell’elezione. Un risultato che certifica una perdita di consenso di quasi dodici punti e rappresenta un campanello d’allarme per la maggioranza di centrodestra.

Non va meglio al sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, che nel sondaggio dedicato ai primi cittadini si piazza al 77° posto della graduatoria nazionale, confermando un calo di consenso rispetto agli anni precedenti.

Il Governance Poll misura il gradimento personale degli amministratori e non le intenzioni di voto, ma rappresenta comunque un indicatore significativo del rapporto tra cittadini e istituzioni. Il dato del Lazio evidenzia una crescente insoddisfazione su temi come sanità, trasporti, servizi pubblici e gestione amministrativa, questioni che continuano a dominare il dibattito politico regionale.

Mentre il presidente pugliese Antonio Decaro guida la classifica dei governatori più apprezzati, nel Lazio il centrodestra è chiamato a riflettere su numeri che segnalano una evidente perdita di fiducia. Per Rocca e Mastrangeli si apre ora la sfida più difficile: riconquistare il consenso dei cittadini con risultati concreti e risposte efficaci ai problemi del territorio.