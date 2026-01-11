LAZIO, ROCCA: L’OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA TORNA UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL TERRITORIO

«Investire nella riqualificazione dei reparti di Ginecologia, Ostetricia e Neonatologia significa prendersi cura delle donne, dei neonati e delle famiglie, offrendo loro spazi più sicuri, moderni e umanizzati. L’Ospedale San Paolo di Civitavecchia torna a essere un punto di riferimento per il territorio, grazie al lavoro della ASL ROMA 4 e dei professionisti che ogni giorno garantiscono assistenza di qualità. A breve saremo in grado di attivare anche il servizio di partoanalgesia, per garantire alle donne questa possibilità. Continueremo a lavorare per ridurre le disuguaglianze e assicurare servizi sanitari all’altezza dei bisogni dei cittadini, a partire dai momenti più delicati della vita come la nascita». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

