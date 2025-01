«Il Lazio designato Regione d’onore per il 2025 da The National Italian American Foundation (NIAF) è un grande riconoscimento per l’immenso patrimonio culturale e le attività produttive del nostro territorio. Un motivo di orgoglio e la testimonianza dell’impegno di questa Giunta». Lo ha scritto su Facebook Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. https://www.facebook.com/share/p/1LiZEq2moe/?mibextid=wwXIfr

