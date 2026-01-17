LAZIO, RIGHINI: «SICUREZZA DEL TERRITORIO E RAPIDITÀ D’INTERVENTO, LA REGIONE AL FIANCO DELLE COMUNITÀ LOCALI»

«La consegna dei lavori per la ricostruzione dei due ponti carrabili sul Torrente Rio e sul Fosso Vico a sud di Anagni rappresenta un risultato concreto dell’impegno della Regione Lazio nella tutela del territorio e nella sicurezza dei cittadini. Interveniamo su infrastrutture strategiche che costituiscono gli unici collegamenti viari per le località di Villa Magna e Colle Ranuccio, garantendo così continuità di accesso, sicurezza e servizi essenziali alle comunità interessate».

Lo dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, alla Agricoltura e alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini

«La Regione Lazio ha assicurato il proprio sostegno finanziario attraverso una procedura di somma urgenza, consapevole della necessità di risposte tempestive ed efficaci in presenza di situazioni di rischio idraulico. La collaborazione strutturata con ANBI Lazio e con i Consorzi di Bonifica, per la quale ringrazio il commissario Sonia Ricci e il direttore Aurelio Tagliaboschi, si conferma uno strumento fondamentale per la prevenzione, la gestione delle emergenze e la salvaguardia delle infrastrutture idrauliche. Questi interventi si inseriscono in una visione più ampia di cura del territorio, che passa dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua e dalla valorizzazione del ruolo dei Consorzi di Bonifica. Continueremo a lavorare con determinazione affinché la sicurezza idraulica, la tutela ambientale e la qualità della vita dei cittadini restino una priorità dell’azione regionale», conclude l’assessore Giancarlo Righini.