Lazio, Righini: “Riprogrammazione fondi UE, scelta strategica che rafforza crescita e solidarietà della Regione”

«La riprogrammazione dei fondi europei presentata ieri dalla Regione Lazio in Conferenza Stato-Regioni rappresenta una scelta strategica di grande responsabilità e visione, che rafforza la capacità di crescita del nostro territorio e consolida la solidità delle politiche di bilancio regionali. La decisione di riorientare oltre 346 milioni di euro verso obiettivi ad alto impatto economico, con una forte attenzione al sostegno delle imprese, all’innovazione e allo sviluppo di tecnologie strategiche, dimostra la capacità della Regione Lazio di utilizzare in modo efficace e tempestivo le risorse europee, trasformandole in leve concrete di sviluppo e competitività. Questa operazione, inoltre, consente di rendere la spesa più efficiente, mirata e coerente con le priorità del contesto economico attuale, rafforzando al tempo stesso la sostenibilità finanziaria delle politiche regionali. Condividiamo pienamente anche la richiesta di maggiore flessibilità e semplificazione delle procedure. Ridurre la burocrazia e premiare il merito, infatti, significa accelerare la spesa, migliorare i risultati e dare risposte più rapide a imprese e cittadini. Il Lazio si conferma una Regione capace di programmare bene, spendere meglio e guardare con concretezza alla prossima programmazione europea 2028–2034». Lo dichiara l’assessore alla Programmazione economica e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

